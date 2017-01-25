Научные изобретения петербургских школьников

25 января, среда, 14:21

Что общего между мороженым на палочке, водными лыжами, меховыми наушниками и шрифтом Брайля? То, что все эти замечательные вещи изобрели дети. Равно как и этого обаятельного робота по имени Грета.

Рукоплесканием робот Грета поздравила создателей – команду президентского физико-математического лицея номер 239 со всемирным Днем детей-изобретателей. За Грету петербуржцы получили первое место в 2012-м году на Всемирной олимпиаде, с которой за 10 лет лицей привез 2 бронзовых награды, 2 серебряных и три золотые. Последнее золото в 2016-м в Дели получил робот для очистки океана. Из-за обилия там мусора, семиклассники решили автоматизировать процесс очистки. Надводный и подводный роботы создавались 9 месяцев.

Лев Глушковский, Михаил Городов, Дмитрий Кудряков, победители Всемирной Олимпиады роботов, ученики физико-математического президентского лицея №239:

"Раньше робота хватало на 5 часов, чтобы он поплавал, дальше приходилось сушить, разбирать, теперь усовершенствовали его и не промокает дольше. В реальной жизни планируется сделать международный координационный центр, который будет работать по спутникам. Корабли, которые идут мимо скопления мусора, сообщают координату и в то место запускается робот. Сейчас камера работает как спутник."

В будущем ребята мечтают создавать роботов, стимулирующих организм, чтобы человек мог жить вечно. А пока прошлый учебный год прошел за освоением капризной водной стихии, этот обещают посвятить летательным объектам. С четвертого класса в 239-м лицее робототехника изучается как обязательный предмет, а для особо увлеченных есть факультатив.

Сергей Филиппов, руководитель Центра робототехники физико-математического президентского лицея №239:

"В Петербурге злободневная тема: очистка водоемов. Их у нас великое множество, если пустить робота, который будет ездить хоть по прибрежной полосе и собирать бутылки и пластик, это улучшит нашу окружающую среду."

А вот изобретение 14-летнего воспитанника Центра детского технического творчества Михаила Филиппова – гидрофобное покрытие для крыш -может стать реальной и дешевой альтернативой лазерным установкам для срезания петербургских сосулек в суровые зимы.

Дмитрий Филиппов, воспитанник Центра детского технического творчества:

" Этот способ самый дешевый и самый эффективный из всех. Лед не будет образовываться, так как капля так быстро стекает, что не успевает замерзнуть."

Актуальное изобретение девочек из мотоклуба Центра технического творчества – меховые рукавицы, защищающие руки от ветра и мороза. Мотокросс - всесезонный вид спорта и вещь уже востребована членами клуба. А машина, прозванная тараканом, в прямом смысле слова, продвинет арктические исследования. Арктика слабо изучена и полна полезных ископаемых, нынешние мобильные платформы, по словам 13-летнего конструктора, несовершенны.

Данила Орлов, воспитанник Центра детского технического творчества:

"Много недостатков: дороговизна проекта и малая проходимость. У этой платформы - очень высокая, если одна из лап завязнет в грязи, остальные 4 могут ее вытянуть на ровную поверхность. Аккумуляторы, которые позволяют заряжаться, сзади платформа, которую таракан с собой будет тащить. На ней будет установлена солнечная батарея для заряда платформы."

Солнечную батарею у себя на даче Данила уже установил. А вот в Клубе космонавтики в Аничковом дворце юные технические гении отныне могут попрактиковаться в запуске настоящего спутника. Необходимое наземное оборудование для этого уже есть.

Валерий Жуковский, Научный руководитель Юношеского клуба космонавтики им. Г.С Титова СПбГДТЮ:

"К нам в гости пришел Олег Остапенко 2 года назад, будучи руководителем Роскосмоса, и предложил нам создать свой космический аппарат и запустить его в космос. На очередной встрече мы сказали, что мало одного спутника, мы хотим серию спутников. Мы же каждый год принимаем по 80 человек, нам надо, чтобы ребята всегда учились: мы не хотим 1 спутник, хотим группировку, связанную механически. "

Макет из восьми спутников, связанных между собой. В космосе они разойдутся друг от друга на 10 метров, растянув так называемый солнечный парус.

Анастасия Тамило, Антон Голубев, Татьяна Осипова, Андрей Клемешов, Александр Высоких. Первый канал. Санкт-Петербург.