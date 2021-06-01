Научиться играть на саксофоне, открыть свой бизнес и даже стать моделью - возможно на пенсии

01 июня, вторник, 14:02

После пятидесяти пяти лет жизнь только начинается. Они это точно знают! Участники этого фестиваля убеждены: почтенный возраст – прекрасное время, чтобы учиться новому, посвящать время своим увлечениям, танцевать и даже влюбляться. В Петербурге прошел третий фестиваль "САД" – счастливое и активное долголетие.

Главной темой этого фестиваля стало удивление – чувство, которое способно заинтересовать и мотивировать на развитие, вернуть азарт и вкус к жизни. Удивлением стало и выступление этой студии моды "Невский шарм". Автор этой коллекции – Марина Касаткина. Она же сама и на подиуме. Все эти наряды сделаны ее руками из войлока. Четыре года назад, будучи на пенсии, освоила этот вид творчества.

Марина Касаткина, Дизайнер одежды:

"Шить я не умею, поэтому когда я увидела вещь валеную, совершенно случайно, в интернете мне очень понравилось платье. Я пошла взяла 4 урока валянию. Потом купила мастер-класс и сделала свое первое платье. И с тех пор я стала делать".

Марина Касаткина может свое увлечение превратить в успешный бизнес так же, как это сделала и Антонина Пиви. На пенсии стала шить авоськи, сумки и многоразовые бахилы. А в разгар пандемии шила оригинальные маски. Ее экологичные вещи приглянулись многим покупателям и в интернете, и в благотворительных магазинах.

Антонина Пиви, Предприниматель:

"У нас уже даже за пределами Питера рассылаем продукцию. И получился такой небольшой магазинчик. Я сама и дизайнер и сама создаю всевозможные современные стили, несмотря на то, что я пенсионерка".

За свою деятельность Антонина Пиви была отмечена на премии "Старшие. Стань сердцем изменений". В этом году ее проводят впервые. Из семидесяти заявок – лауреатами стало тридцать человек. Герои – это лидеры мнения, активные петербуржцы в возрасте пятидесяти пяти плюс. Они развивают инициативы для старших и вдохновляют своей дерзостью и желанием быть активными вне зависимости от возраста в паспорте. В числе лауреатов – Юрий Парфенов. За последние семь лет он изменил свой двор до неузнаваемости и теперь "Крылашкин двор" – новая городская достопримечательность.

Юрий Парфенов, Пенсионер:

"Приходишь, садишься, смотришь детская площадка и любуешься, как это сделал. Все здесь отдыхают и не замечают, что это я вот сделал. А я такой довольный, что все отдыхают".

На фестивале все желающие могли посетить творческие мастерские и интерактивные мастер-классы, оздоровительные тренировки и релакс-практики. Особой популярностью пользовался оздоровительный "Цигун." Уникальность этой терапии в том, что она подходит абсолютно всем людям без ограничений по возрасту и физическому состоянию.

Наталья Куксова, Инструктор оздоровительного Цигун:

"Не важно пенсионер или не пенсионер. Я тоже пенсионерка. Но выгляжу молодо и соответствую этому внутри. Потому что занимаясь цигуном, мы заставляем организм переродиться. Начать омолаживающий процесс, обратный ход времени даем. И не спеша нужно начинать, не стремиться сразу к резким взрывам и достижениям. Достижение – это не цель. Цель – находиться в состоянии цигун".

Возраст не должен восприниматься как помеха. Это лишь отговорка. В этом убеждены все, кто в почтенном возрасте кардинально изменил свою жизнь или, скажем, освоил то, что не получилось сделать в юности. Мария Шехтман, например, не имея музыкального образования, теперь свободно играет на саксофоне.

Мария Шехтман, Участница фестиваля:

"Мне казалось, что я уже везде опоздала и шансов нет. Но моя знакомая сначала научила меня играть на свирели. Учительница музыки в прошлом, пенсионерка. Потом я освоила блок-флейту и саксофон вот оказался ступенькой в моем музыкальном развитии".

Такой формат, когда все события происходят на открытом воздухе. Сегодня, пожалуй, наиболее актуален. Петербуржцы, особенно почтенного возраста, заметно устали от нахождения дома, общения онлайн и виртуальных экскурсий. А фестиваль дал возможность пообщаться вживую и отлично провести время.

Оксана Петрова, Директор благотворительного фонда, организатор фестиваля:

"Мы как фонд местного сообщества "Добрый город Петербург", давно работаем со старшими. У нас есть большое направление программы работы с активными старшими. Мы поддерживаем их инициативы, активный образ жизни и то, как старшие меняют мир. Мы верим, что не только молодежь может изменять наше общество и влиять на то, как мы живем".

Фестиваль "САД" - это главный городской праздник для старших петербуржцев и всех, кто хочет жить долго и счастливо. Здесь можно было узнать про возможности, которые открываются перед горожанами вне зависимости от возраста. Важно не сидеть дома перед телевизором на своем любимом диване, а сразу после нашего репортажа найти свое занятие для души и движения вперед.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.