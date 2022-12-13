Настоящее и будущее Арктической зоны России

13 декабря, вторник, 13:54

Исследование Арктики русскими мореплавателями началось еще в 11 веке. Сегодня территория вечного белого безмолвия от места привлекающего исключительно отчаянных авантюристов превратилась в край, развитие которого является стратегически важным приоритетом для благополучия нашей страны.

Перспективы российского присутствия в Арктике, насущные проблемы и отечественные технологии уже сегодня помогающие их решить, обсудили в рамках двенадцатого международного арктического форума. Подробнее об этом в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.