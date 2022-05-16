Нарушение способности к чтению. Как помочь ребенку преодолеть дислексию?

16 мая, понедельник, 13:15

Дислексия – нарушение способности к чтению. По статистике, в России этим недугом страдает пять процентов детей, в переводе на Петербург - это 25000 школьников. До сих пор эта проблема считалась одной из самых трудноразрешимых, однако недавно специалисты Петербургского педиатрического университета создали целую систему помощи таким ребятам. В оказании помощи участвуют психологи, неврологи, логопеды и даже специальная компьютерная игровая программа.

Грише 12 лет, но без палочки выручалочки – указки читать у него не получается. Она помогает следить за слогами и соединять их в слова. Диагноз дислексия мальчику поставили только в первом классе, хотя мама начала бить тревогу, увидев, что трехлетний сын не говорит. Врачи только успокаивали.

Переход в школу номер пять стал для Гриши прорывом. Здесь главное правило – уважение к ученику и ярлыки лентяев и двоечников ребятам с нарушениями речи не грозят. 48 процентов учащихся - ребята с дислексией. Помимо школьных уроков в логопедической школе обязательна программа коррекции: до 8 часов в неделю.

Многие и в этом случае уходить не спешат. В классе по 10 человек, подход индивидуальный. Гриша отлично играет в шахматы и решает задачки по математике, но условия лучше понимает со слов учителя. А навыки чтения и в классе, и дома теперь совершенствует еще и по цифровой методике, созданной в Педиатрическом университете и два года работающей на базе 5-ой школы.

Ребята с дислексией не любят читать и игровая форма тренингов - отлично мотивирует для отработки базовых навыков, например, таких как слогослияние, а время от 8 до 10 минут в день позволяет не уставать. Заниматься можно дома по вечерам или в школе после уроков. Время выполнения заданий у каждого свое. А еще занятия на платформе включены в индивидуальные тренинги с логопедом. Автор методики Александр Корнев уверяет, что промежуточные обследования участников на энцефаллографе, айтрекере и МРТ показали отличную эффективность работы цифровой платформы.

По словам ученого, дислексии, как правило, сопутствует дисгарфия - неспособность писать, повышенная утомляемость, трудность концентрации внимания, отвлекаемость, инфантилизм, незрелость волевых процессов, эмоциональный склад поведения и отсюда невротизация и стойкая ненависть к учёбе. Отстутствие системы ранней диагностики, а в городе всего несколько мест, где она проводится, Педиатрический университет в их числе, невнимание к проблеме дислексии в России обусловлено отсутствием понимания остроты проблемы.

В Петербурге бесплатные занятия на цифровой платформе, тестирования и семинары для родителей и специалистов по проблеме дислексии стали возможны благодаря президентскому гранту. В будущем при условии поддержки государства, благодаря платформе, помощь детям с дислексией может стать доступной для регионов страны. А система ранней диагностики в детских садах поможет на раннем этапе установить группу риска и откорректировать не только недуг, но и судьбу человека.

Анастасия Тамило, Линда Черкасова, Даниил Кушнеревич, Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург.