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10 июля, понедельник, 16:10

Музыка Равеля и Бетховена звучала над водами Белого озера в Гатчине

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Во время фестиваля «Ночь музыки" в Гатчине музейный парк превращается в большую концертную площадку. Берега Белого озера становятся естественным амфитеатром, сцена располагается прямо на воде, а дирижеры и солисты к месту выступления добираются на лодке.

Идеальное место для сцены организаторы отыскали в прошлом году – чуть правее террасы-пристани перед дворцом. До этого, а фестиваль проводится уже в восьмой раз, она все время кочевала вдоль берега озера. Понтонные сооружения монтировали три дня. Несмотря на внушительный вес, конструкция немного покачивается на волнах

Михаил Татарников, Дирижер симфонического оркестра Михайловского театра:

"Меня предупредили, что будет укачивать, но честно говоря, я пока не чувствую, не первый раз я выступаю на воде, была такая же история в Голландии, вот там укачивало сильно."

Легкое головокружение выступлению не повредит, уверены в Симфоническом оркестре Михайловского театра. Он впервые играет в ночной Гатчине. И впервые находится так далеко от зрителей.

Михаил Татарников, Дирижер симфонического оркестра Михайловского театра:

"На открытых площадках специфика одна – очень важна работа звукорежиссера, потому что здесь нет как таковой акустики, и звукорежиссеры -  это наши уши, потому что я не знаю, что звучит там."

В программе первого отделения Жорж Бизе, Морис Равель и Бетховен. Традиционно, на фестивале звучит любимая всеми классика в исполнении лучших петербургских оркестров и иностранных гостей. За фортепиано – приглашенный солист из Франции – Рамзи Ясса. Впрочем, скорее он человек мира: гастролирует по всему свету, родился в Египте, а учился - в России.

Рамзи Ясса, Солист (фортепиано):

"Я учился в Москве, в Московской консерватории и пять лет жил там, поэтому говорю по-русски.  Играю Третий концерт Бетховена, и это очень любимое для меня произведение."

Первый фестиваль в 2010-м году, был посвящен юбилею Петра Ильича Чайковского. С тех пор произведения русского классика играют на каждой Ночи. На этот раз концерт открылся «Торжественным маршем»...

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург

 

 
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