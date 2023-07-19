Музей в колокольне, Рыбацкая деревня и другие культурные проекты, которые необходимо посетить этим летом в Новой Ладоге

19 июля, среда, 10:56

Старая Ладога - одно из самых туристических мест Ленинградской области, а вот Новая Ладога вниманием туристов обделена. И совершенно несправедливо - уверяют местные жители. Взять и изменить эту ситуацию они решили собственными руками и для начала создали необычный музей - в колокольне.

В музее три этажа, один из них посвящен жертвам сталинских репрессий, их немало среди ладожан. Венчает всё механизм башенных часов середины 18 века. Восстановлением часов занялся один из лучших мастеров Петербурга. А посетители обожают читать надписи на стенах, оставленные звонарями начала 20 века. Подробнее о новых достопримечательностях и культурных проектов Новой Ладоги в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Даниил Кушнеревич, Ангелина Введенская, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.