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19 июля, среда, 10:56

Музей в колокольне, Рыбацкая деревня и другие культурные проекты, которые необходимо посетить этим летом в Новой Ладоге

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Старая Ладога - одно из самых туристических мест Ленинградской области, а вот Новая Ладога вниманием туристов обделена. И совершенно несправедливо - уверяют местные жители. Взять и изменить эту ситуацию они решили собственными руками и для начала создали необычный музей - в колокольне.

В музее три этажа, один из них посвящен жертвам сталинских репрессий, их немало среди ладожан. Венчает всё механизм башенных часов середины 18 века.  Восстановлением часов занялся один из лучших мастеров Петербурга. А посетители обожают читать надписи на стенах, оставленные звонарями начала 20 века. Подробнее о новых достопримечательностях и культурных проектов Новой Ладоги в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Даниил Кушнеревич, Ангелина Введенская, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

 
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