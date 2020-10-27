Молодое поколение современной интеллигенции выбирает активный образ жизни, благородные цели и смелые решения

27 октября, вторник, 10:31

Их объединяет стремление творить и делиться своим талантом. Им нет еще и тридцати лет, творческие способности самые разнообразные. О молодом поколении современной интеллигенции, об умении неординарно мыслить и смело воплощать свои идеи – в репортаже на Первом канале.

Людям со стороны может показаться, что несколько лет в военном училище – как один большой урок физподготовки, где ходят строем и в точности исполняют команды преподавателей. А курсантов кроме военной науки ничего не интересует. Артем Менисов собственным примером рушит этот стереотип. Ему 28 лет. Ровно половину жизни посвятил службе в Армии: от суворовца до офицера, от ученика до учителя. Артем - кандидат технических наук и сейчас преподаватель военно-космической академии имени Можайского. Под его руководством команда курсантов неоднократно побеждала во всероссийских олимпиадах по программированию.

Артем Менисов, Лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга:

"У меня постоянно коллективы курсантов, которые приходили ко мне на служебное место и просили что-то подсказать. Я понял, вот оно призвание. И почему бы это не вести в рамках служебной деятельности, официально. И преподавать то, что я знаю, умею на данный момент времени."

Артем Менисов ловко владеет и оружием. Кстати, за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России в боевых действиях награжден "Медалью Суворова". Коллекция его личных наград пополнилась еще одной – Молодежной премией Правительства Санкт-Петербурга.

Артем Менисов, Лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга:

"Это признание на уровне того города, в котором я проживаю. Это важная града для меня. Будем только трудиться на благо города и страны в целом. "

В этом году на Молодежную премию было подано четыреста заявок. Но призерами стали лишь 12 человек. В их числе в номинации "Спорт" - Марк Мордовцев. Вероятнее всего на членов жюри произвел впечатление тот факт, что Марк всего за пять лет тренировок по зимнему плаванию на открытой воде завоевал золото Чемпионата мира в составе эстафеты сборной России и серебро с бронзой в личном первенстве Кубка Мира.

Марк Мордовцев, Лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга:

"Первый раз на Молодежную премию я подавался в 2018 году. Я понимал, что шансов у меня мало победить. Но решил почему и бы нет. Тогда я не попал даже в десятку. А в этот раз стал участвовать во всех конференциях, соревнованиях, набрал себе побольше портфолио и в этом году получилось победить."

Марку Мордовцеву 24 года. Сейчас он работает учителем физкультуры в школе. Учит детей плаванию. Родился Марк во Пскове в многодетной семье, кстати, профессиональных спортсменов. В Петербург приехал учиться в университет имени Лесгафта. Так здесь и остался. Марк признается, что за годы тренировок по зимнему плаванию он ни разу не простужался.

Марк Мордовцев, Лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга:

"Что происходит в организме при окунании в холодную воду: сначала температура тела резко поднимается до 39 градусов. Потом стабилизируется до 36. Все бактерии в организме погибают. И тем самым организм оздоравливается. А некоторые думают, что наоборот заболевают. С тех пор я ни разу не болел."

Молодой петербургский дизайнер Елизавета Пискунова начала свой путь в мир моды еще в школьные годы. Сейчас ее работы появляются на международных модных показах, а сама девушка активно сотрудничает с театрами – создает костюмы. И все это в двадцать два года. Ее дипломный проект удивил многих. Эта коллекция одежды том, о чем обычно принято молчать: о комплексах и недостатках, которые можно превратить в достоинство – стоит лишь полюбить себя и разглядеть в своем отражении красоту.

Елизавета Пискунова, Лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга:

"Многие преподаватели меня не понимали, считали что это слишком провакационно. И для государственного университета слишком кричаще. Но я всегда говорю на тему экологии, людей, какие-то такие вещи, которые меня волнуют, и я их раскрываю через костюм."

Широкую международную известность и признание получила коллекция, созданная Елизаветой по мотивам ювелирных изделий Карла Фаберже к 10-летнему юбилею Музея Фаберже в немецком Баден-Бадене. За эту коллекцию Елизавета удостоена Молодежной премии.

Елизавета Пискунова, Лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга:

"Я сама как дизайнер считаю, что модно то, что ты считаешь для себя красивым. У каждого дизайнера свой стиль, у каждого дизайнера своя аудитория, и мода у каждого дизайнера наверное тоже своя."

Сейчас такой век, когда нужно говорить, кричать, создавать какой-то манифест, - так рассуждает Елизавета о современном искусстве. И с ней трудно не согласиться. Ведь именно так сегодня живет современная молодая интеллигенция.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.