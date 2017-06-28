Молодые офицеры - будущее военно-морского флота

Лучшие выпускники образовательных учреждений военно-морского флота получили знаки отличая из рук адмирала, Главнокомандующего ВМФ. Торжественный прием в их честь в Константиновском Дворце стал уже традицией. Правда, для празднования был всего один день. Уже сегодня бывшие курсанты начинают службу на боевых кораблях военно-морского флота России.
На плацу у памятника Петру I, основателя российского флота, собрались более ста отличников учебы Нахимовского училища, Военно-морской Академии Кузнецова, Военно-морского института, а также гости из Крыма и Калининграда. Молодые моряки получили «Константиновский знак» в виде лаврового венка с вензелем из букв «К» и «Н» в память о великом князе Константине Николаевиче. Внезапно сгустившиеся над плацем тучи и начавшийся дождь торжественную церемонию не испортили и даже военные шутили: «Моряк должен любить любую погоду и любую воду».
Владимир Королев, главнокомандующий ВМФ России, адмирал: "Этот выпуск у нас особенный и самое главное, что этим офицерам выпала честь и участь служить на флоте, который строится, на флоте, который обновляется. На флоте, который активно развивается".
В Петербург они приехали со всех уголков России, и в разные же концы страны их заведет дальнейшая служба, причем многих – за пределы границ континента, на морские и океанские рубежи. Для Максима Колесника, как и для всех присутствующих, это особый день. Позади пять лет напряженной учебы. Он окончил Черноморское высшее военно-морское училище в Севастополе и там же остается служить дальше на ракетном крейсере «Москва».
Максим Колесник, лейтенант: "Никогда не видел море. В детстве был один раз. Не помню, как это было. Помню, что понравилось и все. Я понял, что я хочу быть моряком. Это не студенческие, это курсантские годы. Они еще более насыщены и яркие. Потому что закрыто пространство, только учиться и развиваться в спорте и во всем остальном. Из-за отсутствия свободы есть такие определенные моменты, которые будут вспоминаться всю жизнь. Потому что курсанты способны на большее, на то, на что не способны студенты".
Максим Колесник признался, что не боится отчасти суровой службы на корабле. Он даже успел прикрыть личные тылы. Теперь на берегу его будет ждать супруга.
Мария Колесник, cупруга Максима Колесник: "Конечно, я буду поддерживать! Он будет у меня Адмиралом!".
Пожалуй, нет сомнений, что большинство из этих выпускников дослужатся до капитанов и адмиралов. Тем, более что российский военный флот снова набрал быстрый темп развития.
Владимир Королев, главнокомандующий ВМФ России, адмирал: "Конечно, для такого флота нужны высоко подготовленные профессионалы.То состояние флота и его обновление заставляют нас иначе подходить к вопросам дополнительного военно-морского образования. В этом году наш институт дополнительного образования готовит офицеров более чем в 200 группах, это более 1000 человек. Такого не было и в лучшие времена расцвета советского Военно-Морского флота".
После официальной части в одном из парадных залов Константиновского дворца состоялся праздничный концерт в честь новоиспеченных моряков. А завершился их день торжественным офицерским балом в окружении родных и сослуживцев. Лейтенант Марат Юсупов вальсировал со своей родной сестрой. Они теперь долго не увидятся. Он будет служить на большом противолодочном корабле Северного флота.
Дарья Юсупова, сестра Марата Юсупова: "Мне было шесть лет, а Марату 3. Мы попали на Парад военный 9 мая. И я подумал, было бы здорово, чтобы Марат стал моряком. Мы поддерживаем его всегда. С 5 класса он уехал в Питер. Редко видимся, но очень рады за него.
Марат Юсупов, Лейтенант: "Первичная должность у меня будет - инженер электро-навигационной группы. Впоследствии, как я проявлю себя и то, как это будет необходимо военно-морскому флоту и Родине я буду продвигаться вперед"
В этом году небывалый интерес у молодежи к военного-морскому образованию. Активную работу ведут абсолютно все кафедры всех институтов. Конкурс на место среди юношей доходит до 7-8 человек на место, а среди девушек не опускается ниже 12. При этом каждый четвертый выпускник заканчивает обучение с отличием.
Игорь Цыжонов. Максим Беляев. Дарья Варновская. Александр Высоких. Первый канал. Петербург.