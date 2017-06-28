Молодые офицеры - будущее военно-морского флота

28 июня, среда, 12:43

Лучшие выпускники образовательных учреждений военно-морского флота получили знаки отличая из рук адмирала, Главнокомандующего ВМФ. Торжественный прием в их честь в Константиновском Дворце стал уже традицией. Правда, для празднования был всего один день. Уже сегодня бывшие курсанты начинают службу на боевых кораблях военно-морского флота России.

На плацу у памятника Петру I, основателя российского флота, собрались более ста отличников учебы Нахимовского училища, Военно-морской Академии Кузнецова, Военно-морского института, а также гости из Крыма и Калининграда. Молодые моряки получили «Константиновский знак» в виде лаврового венка с вензелем из букв «К» и «Н» в память о великом князе Константине Николаевиче. Внезапно сгустившиеся над плацем тучи и начавшийся дождь торжественную церемонию не испортили и даже военные шутили: «Моряк должен любить любую погоду и любую воду».

Владимир Королев, главнокомандующий ВМФ России, адмирал: "Этот выпуск у нас особенный и самое главное, что этим офицерам выпала честь и участь служить на флоте, который строится, на флоте, который обновляется. На флоте, который активно развивается".

В Петербург они приехали со всех уголков России, и в разные же концы страны их заведет дальнейшая служба, причем многих – за пределы границ континента, на морские и океанские рубежи. Для Максима Колесника, как и для всех присутствующих, это особый день. Позади пять лет напряженной учебы. Он окончил Черноморское высшее военно-морское училище в Севастополе и там же остается служить дальше на ракетном крейсере «Москва».

Максим Колесник, лейтенант: "Никогда не видел море. В детстве был один раз. Не помню, как это было. Помню, что понравилось и все. Я понял, что я хочу быть моряком. Это не студенческие, это курсантские годы. Они еще более насыщены и яркие. Потому что закрыто пространство, только учиться и развиваться в спорте и во всем остальном. Из-за отсутствия свободы есть такие определенные моменты, которые будут вспоминаться всю жизнь. Потому что курсанты способны на большее, на то, на что не способны студенты".

Максим Колесник признался, что не боится отчасти суровой службы на корабле. Он даже успел прикрыть личные тылы. Теперь на берегу его будет ждать супруга.