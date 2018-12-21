Микки - "Король шимпанзе". Блестящая карьера на манеже, в кино и КВН

Если вы оказались на новогоднем представлении "Золушка" в цирке Чинизелли в царской ложе, вашим соседом вполне может оказаться шимпанзе Микки. Микки работает во втором отделении. И, наверное, самый главный его трюк – то, что он может как обыкновенный ребенок просидеть в цирковой ложе все представление, конечно, если рядом окажется его дрессировщик, а по-совместительству папа по-имени Мурад.
Микки нуждается в постоянном внимании и почесывании. Потому и карьера артиста дается легко: к людям стремится с распростертыми объятиями, будь то выступление с цирковой командой в Клубе Веселых и Находчивых или съемочная площадка киножурнала "Ералаш". Его общительность - заслуга Мурада Хыдырова, который 20 лет работает с лошадьми, но, познакомившись с шимпанзе у друзей, был очарован. 9 лет назад привез Микки из питомника во Франции и воспитал в собственной квартире вместе с детьми. Там и родился их цирковой номер.
Микки любит порядок: если при нем даже в шутку кто-то ругается или дерется, он мгновенно вычисляет, кто слабее, и вступает за него в бой. Король обезьян по роли, Мик и в жизни большой эстет: любит кожаную одежду, белые кроссовки, блестящие вещи и общение с девушками...
Анастасия Тамило. Александр Дружинин. Антон Голубев. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.