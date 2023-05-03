Медиацентр для слепых и слабовидящих детей

03 мая, среда, 14:13

Сад ощущений — далеко не единственное из чудес школы Грота. Первая в России школа, где начали обучать слепых и слабовидящих детей до сих пор остается амбассадором этого направления. При школе существуют музыкальные классы, и даже собственный медиацентр. О том, каким профессиям готовят здесь ребят.

Константин Грот, чье имя носит школа, первым начал обучать слепых и слабовидящих людей новым профессиям. Задача его последователей в 21 веке — расширить спектр этих профессий и дать талантам с неограниченными возможностями шанс выразить себя в самых разных областях.

Все подробности в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург