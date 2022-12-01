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30 ноября, среда, 11:51

Магия света: как сделать жизнь ярче

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Жителям северных городов большую часть года кажется, что у солнца сбились настройки и надо бы его немного прибавить. Света в наших широтах и правда не хватает, так что иллюминация у нас не просто декор, а ещё и жизненная необходимость.

Тёплый успокаивает, холодный бодрит - для лучшего эффекта важно соблюдать дозировку. А ещё свет может дарить чисто эстетическое удовольствие. 

Рассказываем о том, как сделать жизнь ярче, и о людях, которые несут нам свет.

Виктория Фёдорова, Даниил Кушнеревич,  Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 

 
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