Магия света: как сделать жизнь ярче

30 ноября, среда, 11:51

Жителям северных городов большую часть года кажется, что у солнца сбились настройки и надо бы его немного прибавить. Света в наших широтах и правда не хватает, так что иллюминация у нас не просто декор, а ещё и жизненная необходимость.

Тёплый успокаивает, холодный бодрит - для лучшего эффекта важно соблюдать дозировку. А ещё свет может дарить чисто эстетическое удовольствие.

Рассказываем о том, как сделать жизнь ярче, и о людях, которые несут нам свет.

Виктория Фёдорова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург