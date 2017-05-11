Яркие и талантливые. Маленькие люди с большими возможностями

10 мая, среда, 11:28

Видеокамера способна изменять реальность, к примеру, людей невысокого роста визуально увеличивать. Но жизнь – это не кино, где всё красиво и по сценарию, иногда реакция окружающих может обидеть или даже ранить человека. Но герои нашего сюжета смогли не просто применить свою особенность в жизни, но и сделать её своей изюминкой. Подробности в Петербургском включении на Перовом канале.

Перевоплощаться в других персонажей, примерять на себя разные образы, но в жизни оставаться хорошим человеком когда-то решил и продолжает Спартак Кондауров. 16 лет он снимается в кино, играет на сцене. В его актёрском портфолио репертуарные спектакли Александринского и Мариинского театров, около 30 ролей в сериалах и полнометражных фильмах, в их числе: «Агент национальной безопасности», «Достоевский», «Скорый Москва-Россия», «Мажор 2», «Реальные пацаны», «Красный».

Спартак Кондауров, актёр: "Ну, во-первых, я общаюсь с людьми, с очень интересными людьми - это немаловажный фактор, а во-вторых у меня, понимаете, есть какая-то возможность как бы попробовать себя в роли героя, почувствовать себя тем человеком, которого я играю в данный момент, это очень важно, прожить его жизнь немножечко как-то вникнуть в него".

В прошлом учитель-воспитатель, а сегодня директор тату-салона. Эпатажной Анна Каст была всегда: пирсинг, косая чёлка, чёрные стрелки на глазах. Когда работала в школе, приходилось скрывать неформальный имидж, а руководству школы – скрывать её необычный рост.

Анна Каст, директор тату-салона, аниматор: "Спасибо директору Кисаевой, когда РАНО стало против того, чтобы необычного человека устроили на работу, она сказала так: «Вот смотрите, дети посмотрят на неё и выйдут в эту жизнь после 10 класса на улицу, и когда они увидят безногого, безрукого или маленького или слепого, они скажут: А мы же помним Аню, у нас была когда-то Аня». Это урок, урок толерантности".

С юмором относиться к своему росту Артём Бобцов научился благодаря играм КВН. Участник команды Большого Московского Государственного цирка под руководством братьев Запашных комфортно чувствует себя на сцене. Шутить про свой рост он начал и в обычной жизни.

Артём Бобцов, участник команды КВН Большого Московского Государственного цирка под руководством братьев Запашных: "В метро один раз заходили с другом и вообще массовка, массовка, а я вот этого вот тоже не люблю в плане – ладно, когда люди одного роста и все лица друг друга видят, а я то же не лица вижу. И с ним зашли – массовка, массовка, и я такой: «Ну что сегодня я по карманам?» - раз, в радиусе 3 метров такая тишина".

Особое внимание к внешности Артёма – часть сценария. Вся эта команда состоит из уникальных людей. Кто-то жонглирует, кто-то демонстрирует акробатические трюки, и вместе артисты дарят окружающим положительные эмоции. Улыбки, смех, овации зрителей и симпатии жюри – то, что помогло Артёму почувствовать себя нужным, и не просто принять, но и полюбить себя.

Артём Бобцов, участник команды КВН Большого Московского Государственного цирка под руководством братьев Запашных: "Не важно какой ты, маленький или большой, главное человеком быть и всё, главное общаться с людьми, находить с ними контакт, взаимоотношения и всё, отдаваться на работе, любить работу свою и вот – это не важно какого ты, роста, абсолютно".

Юлия Миханова, Олег Подъячев, Дарья Варновская, Александр Высоких. Первый канал. Петербург.