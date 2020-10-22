Ленинградская область развивает маршрут по пушкинским местам

20 октября, вторник, 08:45

В Ленинградской области инициировали создание маршрута по пушкинским местам. Конечно, сам маршрут существует уже давно. Сейчас он обрёл комплексную программу развития. На ряде объектов уже проводится реставрация, где-то готовятся к ее проведению. Сам же маршрут состоит из восьми объектов культурного наследия, связанных с именем Александра Сергеевича Пушкина.

В имении "Суйда" жил тот самый "арап Петра Великого" и прадед великого поэта Абрам Петрович Ганнибал. И если выстроить туристический маршрут по пушкинским местам, то начинать нужно именно отсюда. Мать Пушкина - Надежда Осиповна - родилась и выросла в суйдинской усадьбе. Старый особняк не сохранился, сгорел в конце 19 века. Но можно увидеть парк с каменной скамьей, на которой когда-то сидел Ганнибал, и гостевой флигель, в котором работает музей. Здесь хранятся вещи знаменитого пушкинского прадеда. А два года назад здесь появилась еще одна реликвия – минея служебная с собственноручной подписью Ганнибала.

Наталья Спичак, Хранитель фондов музея-усадьбы "Суйда":

"На 169 страницах, это личные автографы Абрама Петровича, расположены они на каждой странице в нижнем поле. Они рукописные, сделаны чернилами..."

Сейчас здесь областные власти решают имущественные вопросы. Одна из построек на территории усадьбы оказалась в частных руках. А в бывшей конюшне расположился дом культуры. Возможно, уже скоро это будет единый музейный комплекс и даже будет воссоздан господский дом.

Владимир Цой, Председатель комитета по культуре Ленинградской области:

"Либо мы выкупаем одну из сохранившихся хозяйственных построек и реставрируем ее, приспосабливая под музей, либо нужно заняться воссозданием усадьбы. Т.е. мы понимаем, что скорее всего мы археологически найдем фундаменты. Но потом это будет новодел. Что на самом деле целесообразнее, я на данный момент не возьму на себя смелость определить. "

К переезду на свое постоянное место сейчас готовится и эта экспозиция крестьянского быта начала девятнадцатого века. После небольшого ремонта скоро откроется "Домик няни Пушкина" в Кобрино, точно сошедший с иллюстрации девятнадцатого столетия. Маленькая изба у дороги была тесно связана с жизнью няни, ее семьи и потомков на протяжении двух столетий. Вплоть до 1974 года, когда состоялось открытие музея, в доме жили родственники Арины Родионовны.

Наталья Клюшина, Директор музея "Домик няни А.С. Пушкина":

"Домик маленький, у нас отапливаемая изба только 19 с половиной квадратов...."

Дом станционного смотрителя в деревне Выра Ленинградской области является первым музеем литературного героя в нашей стране. Экспозиция создана в 1972 году по повести "Станционный смотритель" и архивным документам. Существовавшая с тысяча восьмисотого года, Вырская станция была третьей от Петербурга на почтовом пути в Белоруссию. Александр Сергеевич много путешествовал по дорогам России и на маленькой почтовой станции он бывал с десяток раз. Именно здесь он услышал историю станционного смотрителя и написал одноименную повесть. Уже почти два года здесь идет масштабная реставрация всех построек и реконструкция территории. Для посетителей музей должен открыться в следующем году.

Виктория Кайкова, Директор музея "Дом станционного смотрителя":

"На данный момент мы имеем художественный дизайн проекта новой экспозиции. За этот период шел поиск экспонатов..."

Еще одной усадьбе, связанной с именем Пушкина, явно не хватает реставрации. Она уже запланирована и сейчас проходит различные экспертизы и согласования. Молодой поэт часто посещал Приютино, принадлежащее семье Олениных. Первое издание поэмы "Руслан и Людмила" было оформлено по проекту хозяина этой усадьбы. Любовь к младшей дочери Олениных Анне вдохновила Пушкина на создание цикла лирических стихотворений. Анне Олениной в альбом Пушкин вписал знаменитое "Я вас любил…".

Татьяна Ильина, Научный сотрудник музея-усадьбы "Приютино":

"Он испытывал совершенно искренние и теплые чувства по отношению к Анне Алексеевне. А по отношению к Александру Сергеевичу она таких чувств не испытывала. Но Пушкин был искренне влюблен, целый цикл стихотворений посвятил и два связано с Приютино."

А вот какие именно - лучше узнать лично, посетив усадьбу Приютино. Мест, связанных с великим русским поэтом Александром Пушкиным, в Ленинградской области больше, чем в других регионах, что сопоставимо только с Петербургом, где он жил. А потому создание официального туристического маршрута – это еще и вопрос имиджа региона.

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.