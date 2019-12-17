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17 декабря, вторник, 16:38

Лайфлист: что можно успеть сделать до 30-ти

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Сейчас модно стало говорить о том, что в наши дни юношеский период длится чуть ли не до конца третьего десятка, о том, что долгие поиски себя считается обычным делом. Музыкантам этого джазового оркестра около 20, но они уже добились заметных успехов в своей профессии. О талантливых молодых людях Петербурга расскажем в репортаже на Первом.

Mussorgsky Jazz Orchestra - один из лучших молодежных оркестров России, призёр разнообразных премий, желанный гость на фестивалях и вечеринках. В репертуаре бэнда и классический, и танцевальный, и современный джаз. А название он получил в честь своих родных пенатов - музыкального училища имени Мусоргского. Руководит коллективом преподаватель училища, саксофонист и аранжировщик Сергей Богданов.

Оркестр стал лауреатом молодежной премии Санкт-Петербурга в области художественного творчества. Она ежегодно вручается  за достижения деятелям культуры и искусства в возрасте до 30 лет включительно. Денежную часть премии  коллектив  планирует потратить на дело - студийную запись новой программы. Это джаз 30-40-х годов. И здесь никто не говорит, что эта музыка устарела. 


Егор Лесников - ещё один лауреат молодежной премии. Выпускник театральной академии, артист театра "Балтийский дом". Он постарше - 28 лет - и любит пофилософствовать - и о нашем времени, и о своих ровесниках.

В этом году спектакль по произведениям Зощенко с участием Егора получил премию "Золотой софит". Там, он играет вместе со своей мамой – актрисой Дарьей Юргенс. Новая яркая роль  - Петруччо в "Укрощении строптивой", премьере этого сезона. 

Марианна Чебыкина – солистка театра Бориса Эйфмана в этом году тоже блестяще справилась со сложной задачей. Она танцует партию Галы в новом балете "Эффект Пигмалиона". Это комедия, что само по себе эксперимент хореографа, плюс ее роль трагикомическая, а значит, нужно заставить зрителя и смеяться и плакать, и все это двойной вызов для артистки. Но Марианна не боится трудностей - шесть лет назад она переехала в Петербург из Перми. Там ей не прочили больших успехов в карьере - метр 75 – критический рост для балерины в классическом балете. В труппе Бориса Эйфмана Марианне сначала танцевала в кордебалете, сейчас исполняет ведущие партии. И уверена: настоящая преданность своему делу открывает все двери.

Творчество Романа Абдуллина, Лауреата премии в номинации "За достижения в области изобразительного творчества", связано с историей - нашей страны и его семьи в частности. На его картинах – воины-герои и сюжеты о Великой Отечественной. Роман учился в мастерской монументальной живописи. Одну из его работ видели очень многие петербуржцы - он участвовал в наборе мозаики для станции метро Проспект Славы под руководством своего учителя Александра Быстрова. А собственная картина молодого художника висит в музее артиллерии. Интерес к военной теме возник благодаря деду. 

Сейчас Роман готовит проект к 75-летию Победы, который покажут в 10 российских городах.  И это только начало большого творческого пути. Работы художника, как и других героев нашего сюжета, мы ещё не раз увидим в творческих пространствах Петербурга и за его пределами.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 

 
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