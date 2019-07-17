Лето - высокий сезон реставрации

16 июля, вторник, 14:28

Лето - это не только высокий туристический сезон, но и реставрационный. Почти на шестидесяти объектах культурного наследия Петербурга сейчас идут масштабные восстановительные и реставрационные работы. Например, в этом храме в Лахте работы уже практически завершены. В советские годы в деревянном памятнике был кинотеатр.

В Петербурге вскоре стартует масштабная программа реставрации исторических фасадов жилых домов. Реальные работы начнутся через полтора года. За несколько лет обновятся больше двухсот пятидесяти зданий. При этом речь идет о том, чтобы кардинально поменять в Петербурге отношение к ремонту исторических фасадов, наделив такими полномочиями профессиональных реставраторов. Исправить прошлые ошибки в реставрации и не допускать строительного вандализма в будущем – такие задачи ставит перед собой программа "Наследие".

Церковь Апостола Петра построена ровно сто двадцать пять лет назад, стилизована под традиционную русскую архитектуру. Стены рублены "в лапу" и обшиты широкой вагонкой, украшены резьбой. Исторические козырьки и колонны, известняковые ступени сохранились с тех времен. В тридцатых годах церковь закрыли. Колокольню и главку над шатром тогда разобрали, а к западному фасаду добавилась кирпичная пристройка. Здание приспособили под кинотеатр.

Строителям и реставраторам пришлось потрудиться. Церковь не разбиралась, ее поднимали на домкратах и меняли сгнившие нижние бревна. Обшивка здания была разобрана, отреставрирована и возвращена. "Донором" для памятника послужили фрагменты старых разобранных деревянных срубов из Ленинградской области. Недостающая древесина для реставрации и восполнения утрат подбиралась в Карелии.

У реставраторов сейчас высокий сезон. Ведь только в теплое время года можно реставрировать фасады. Такие работы сейчас идут, например, на здании Павловского института. Сейчас здесь располагается Павловская гимназия.

К слову сказать, в Петербурге стартует масштабная программа реставрации исторических фасадов жилых домов. Реальные работы начнутся через полтора года. За несколько лет обновятся больше двухсот пятидесяти зданий. При этом речь идет о том, чтобы кардинально поменять в Петербурге отношение к ремонту исторических фасадов, наделив такими полномочиями профессиональных реставраторов. Исправить прошлые ошибки в реставрации и не допускать строительного вандализма в будущем – такие задачи ставит перед собой подпрограмма "Наследие".

Речь идет именно о научной реставрации. А она занимает на порядок больше времени. Работать со старинными интерьерами реставраторам приходится вручную. Вот так, снимая слой за слоем старую краску и раскрывая тем самым завитки, ангелов, розетки и весь лепной декор. Реставрация в залах Дома Пашкова или Дома департамента уделов на Литейном проспекте идет уже больше двенадцати лет. К настоящему моменту восстановлена художественная отделка десяти помещений и парадной лестницы. Сейчас работа идет по обновлению одного из залов парадной анфилады второго этажа.

На более чем шестидесяти объектах ежегодно идут масштабные реставрационные работы. Где-то делают фасады, где-то восстанавливают парадные залы. И никто не гонится сделать это быстро. Качество – стоит на первом месте.

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.