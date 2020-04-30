Культурная жизнь онлайн: "Страшный сон актрисы Марыськиной", "Реанимация словом", "О Петергофе субъективно", джазовый марафон, - включайтесь!

30 апреля, четверг, 09:23

Все общественные места Санкт-Петербурга, включая театры и музеи, закрыты. Но это не означает, что культурная жизнь Северной столицы остановилась. Она плавно переместилась на просторы интернета. О наиболее заметных событиях культурной жизни онлайн расскажем прямо сейчас.

Театр-фестиваль "Балтийский дом" добросовестно выполняет условия самоизоляции, он находится в Александровском парке, который закрыт для посещений, так что даже к зданию закрытого театра невозможно приблизиться. Но своих зрителей здесь "не бросают". Именно поэтому появился масштабный проект "Балтийский дом LIVE", который в буквальном смысле показывает жизнь театра "на удаленке" во всем ее многообразии. Одним из ноу-хау стал первый театральный мини-веб сериал "Страшный сон актрисы Марыськиной".

"Легенда №30" - это проект в преддверии 30-летнего юбилея фестиваля "Балтийский дом", в рамках которого зрителя познакомят с летописью творческой жизни режиссеров – участников фестиваля, покажут ретроспективу спектаклей. Онлайн проектов у театра уже сейчас более десятка и они настолько увлекли "Балтийский дом", что отказываться от них после окончания режима самоизоляции точно не будут.

Молодежный театр на Фонтанке также успешно осваивает цифровые просторы. 18 апреля театр запустил популярный нынче формат челленджа, но в литературной форме. "Реанимация словом" - это проект для выражения поддержки всем врачам нашей страны. Отрывки произведений о медицине и врачах читают артисты разных театров. К акции присоединились уже больше десяти коллективов.

Серия архивных показов, безусловно, порадует верных поклонников театра. Так, 3 мая на интернет ресурсах театра будет опубликована запись постановки "Три сестры", сделанная больше 10 лет назад.

Знаменитые фонтаны нижнего парка Петергофа, как и все парковые зоны Северной столицы, не работают и закрыты для посетителей. Впрочем, их подготовка к летнему сезону в самом разгаре. А пока можно воспользоваться шансом и вместе с директором Еленой Кальницкой взглянуть на них под другим углом: не с парадной стороны, а сквозь призму воспоминаний их знаменитых владельцев и гостей. Цикл "О Петергофе субъективно" будет состоять из 10 частей и постепенно они будут появляться на интернет ресурсах музея-заповедника.

30 апреля – всемирный день джаза, и сегодня с 3 часов дня стартует Джаз-марафон в поддержку врачей в рамках онлайн фестиваля #Без антракта. В марафоне примут участие джазовые вокалисты, ансамбли, оркестры из разных стран мира от России до США и от Турции до Великобритании. Хедлайнерами этой онлайн-импровизации станут Игорь Бутман, Давид Голощёкин, Сергей Жилин, Владимир Волков, Дебора Браун, Интарс Бусулис.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.