Куклы для взрослых и детей. Международный фестиваль "Кукарт" на улицах и театральных площадках Петербурга

29 июня, вторник, 12:48

Вот этот мальчик по имени Никита открыл в нашем городе 15-ый Международный фестиваль кукольных и синтетических театров "Кукарт" в 4 утра, в знаковый для России день - 22-ого июня.

Муж ушел на войну, а жена с 4-ёх летним сыном остались одни. Мама весь день работает в поле, а Никита один дома и мальчику кажется, что всё вокруг: старый пень, баня, плетень оживает и ведёт войну против него. Но когда папа возвращается, мир для ребенка перестает быть враждебным. 22-ого июня в 4 утра - в день и час начала войны, в палатке на Малой Садовой актёры Новосибирского областного театра кукол сыграли спектакль "Когда папа вернется с войны" по рассказу Платонова. Артисты признались: "Казалось, нам помогал сам город…"

Наталья Мезенцева, актриса Новосибирского областного театра кукол:

"Пришел очень серьезный ветеран. Он был с тростью, очень пожилой мужчина — такие были пронзительные глаза, атмосфера... Он как посмотрел, у меня мурашки пробежали. Я для него играла. Я понимала, что это человек, который был там. Эти глаза нельзя придумать, сыграть. Он это знает".

Откуда 13-летняя Ариана черпает опыт, чтобы играть моно-спектакль о матери и ребёнке, разлучённых и погибших в концентрационном лагере "Саласпилс"? Это не только генетическая память, к спектаклю "Сколько страданий судьбою завещано" ей помогали готовиться руководители образцовой театральной студии "Золотой ключик" из Южно-Сахалинска.

Ариана Малыш, актриса образцовой театральной студии "Золотой ключик" (Южно-Сахалинск):

"Мы смотрели картины, читали все, что было, музыка, на экране фотографии. Все настраивает на волну, когда безысходность, понимаешь, все. Конец! Не избежать ничего. Ком в горле, хочется плакать. Переволновалась перед публикой. Сложно".

Режиссеру спектакля "Станция Тевле", Элистину Михайлову, даже имя досталось историческое, революционное, Элистин — значит Энгельс, Ленин, Сталин, так звали его прадеда. А вот спектакль-вербатим он поставил в Хабаровском театре кукол по воспоминаниям бабушки, жительницы белорусского местечка Тевле, во время войны прятавшей у себя под полом соседку, еврейскую девушку Эстерку.

Элистин Михайлов, режиссер-постановщик спектакля "Станция Тевле" Хабаровского театра кукол:

"Они ее спрятали. Потом убежали в лес к партизанам и кто-то сказал, что ее на поезде отправили в Освенцим. Я все помню, там сцена с подсолнухами - то, что бабушка рассказывала, как расстреливали ее прадедушку. В архивах села Тевле есть упоминание об этом расстреле.

Вся программа 22-ого июня была посвящена Отечественной войне. В 15-м фестивале Кукарте, как всегда, заняты лучшие кукольные труппы мира и Петербурга. Программ три: основная, клубная и лаборатория, во время которой с актёрами-кукольниками работает режиссёры драмы Роман Габриа и Кирилл Сбитнев. Как всегда, много экспериментов, поисков новых форм. Совместный проект финнов с выпускниками Театрального института и Борисом Гребенщиковым.

Давид Бурман, президент Международного фестиваля Кукарт:

"Это был проект, созданный с Борисом Гребенщиковым. Финские коллеги, включены и наши ребята выпускники Академии театрального искусства . Они смогли придумать синтез, в который вплели блистательного музыканта — новая форма передачи музыкальной атмосферы — такую предлагают форму они для театров кукол".

Фестиваль "Кукарт" в Петербурге продлится до 30 июня, а организаторы напоминают, что кукольные и синтетические театры — это не только спектакли для детей. Так что и взрослым будет чему удивляться и радоваться.

Анастасия Тамило, Линда Черкасова, Александр Дружинин, Ангелина Введенская. Первый канал. Санкт-Петербург.