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09 июня, пятница, 12:20

На петербургских крышах возможно все

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Крыши Петербурга — это особая романтика: летние вечеринки и концерты под открытым небом, закаты и рассветы над городом, свидания и прогулки. На петербургских крышах возможно все. К счастью, некоторые из них хорошо оборудованы и легальны.

В шестой раз в Петербурге открылся Roof Music Fest,  Главное отличие от остальных музыкальных событий культурной столицы – концертные площадки: известные музыканты выступают на городских крышах. Зрители отнюдь не руферы, хотя и они тоже. А все, кто с хорошим настроением на высоте забывает о мирских проблемах. 

Вероника Петровская, соорганизатор фестиваля: "Мы решили этим летом добавить нового формата. Кроме таких концертов, как Billy's Band мы хотим воплотить идею какие-то нестандартные мероприятия. У нас будет проходить танго на крыше. Это будет живой оркестр играть танго, солисты петь, танцоры танцевать. Так же мы хотим запустить серию киномузыки на крыше, тоже с оркестром. То есть, мы хотим расширить формат, потому что просто на концерт людям ходить уже не так интересно, интересно посещать какие-то шоу." 

Музыка под открытым небом с видом на городские кварталы с высоты — яркий формат, который с каждым годом привлекает всё больше поклонников. Они же в свою очередь говорят: фестиваль – это классическая петербургская история, с обязательной долей городской романтики и качественным живым звуком. Первый большой концерт в рамках фестиваля открыли любители «оторваться по-питерски» - группа Billy's Band.  Что может быть лучше, чем слушать музыку на крыше, когда она сама как будто льется на тебя отовсюду.

Билли Новик, солист группы Billy's Band: "То, как зазвучат песни в большей степени зависит от того, как они воспринимаются, нежели от того, как они исполняются. Посредством того, что атмосфера крыши – это что-то уникальное и особенное, то, скорее всего, и песни зазвучат по-новому и восприниматься будут по-новому". 

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург. 

 
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