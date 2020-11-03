Кованые решетки на здании 12 коллегий, фонари на Малом драматическом театре, 12 стульев в Петропавловской крепости - художник Валерий Галкин создает металлический декор города

03 ноября, вторник, 10:59

Работы героя нашего сюжета можно увидеть в самых разных уголках Петербурга: это и ограждения, и светильники и другие элементы металлического декора зданий. О кузнеце Валерии Галкине его творениях расскажем в репортаже на Первом канале.

Композиция "12 стульев" - подарок городу от мастеров из Гильдии кузнецов. Любимейший объект для фотографий в Петропавловской крепости. Автор идеи - Валерий Галкин, воплотил ее вместе со своими коллегами, говорит, что по этим стульям можно изучать приемы художественной ковки. Стулья, конечно, не рассчитаны на то, чтобы на них сидели, но удержаться от искушения практически невозможно. Сам мастер больше всех любит вот этот, с красной спинкой.

СНХ Валерий Галкин, Народный художник России:

"Мы периодически устраиваем мастер классы, реставрацию... Прикосновения людей не дает металлу заржаветь..."

Современные кузнецы работают примерно так же, как и столетия назад, только на смену мехам, которые раздувались вручную, пришли электроприборы. Основные инструменты кузнеца - молотки и клещи, с помощью которых можно создавать удивительной красоты изделия.

Валерий Галкин, Народный художник России:

"Металл, когда горячий, он мягкий как пластилин.. "

Популярное на рубеже 19 и 20 веков искусство художественной ковки в советское время было забыто как буржуазное. Валерий Галкин был одним из первых студентов нового отделения художественной обработки металла, которое открылось в 1975 году в Мухинском училище, и тем, кто начал возрождать утерянное искусство.

Валерий Галкин, Народный художник России:

"Нас было не так много, поверьте, 3-5 человек на весь город, которые хотели заниматься именно художественной ковкой..."

Валерий Николаевич вспоминает, как будучи молодым человеком, ходил по улицам Ленинграда и с болью смотрел на состояние металлического декора. И мечтал возродить былую красоту города. Первыми в творческом пути художника стали светильники в виде экзотических птиц в зимнем саду Дворца молодежи.

Валерий Галкин, Народный художник России:

"Олицетворяют собой некую сценку токующего самца, я хотел намекнуть, что девушкам надо дарить цветы, они меня правильно поняли стащили розу и на этом все закончилось."

Еще одна из первых и ярких работ – металлический декор и светильники на фасаде Малого драматического театра. Изначально они выглядели совсем по-другому - благодаря бронзовым деталям. Современное состояние - большая боль мастера.

Валерий Галкин, Народный художник России:

"Эти элементы в виде лир были бронзовые на самом деле, и это очень красиво, эффектно..."

Как и у любого художника, у Валерия Галкина много идей и планов. Так, восстановление былого облика Манежной площади было поддержано на высшем уровне еще 20 лет назад, проект был одобрен комитетом по охране памятников, но уже много лет ждет своей очереди. В начале прошлого века здесь были установлены фонари, от которых сейчас остались только каменные подставки.

Валерий Галкин, Народный художник России:

"Я считаю, что можно усилить эту площадь, поставив на былые места великолепные пятиглавые торшеры..."

Сейчас в особняке Румянцева открыта большая выставка, приуроченная к 65-летнему юбилею мастера. А встретиться с ним самим можно будет в "Ночь искусств", и узнать о секретах превращения металла в изящные предметы из первых уст.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.