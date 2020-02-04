Коронавирус. Какие меры предпринимает Петербург для предотвращения распространения инфекции?

04 февраля, вторник, 11:55

Сводки о количестве заболевших новым коронавирусом в Китайской Народной Республике обновляются каждый день. Десятки стран, в том числе и Россия уже предприняли меры противодействия распространению новой инфекции. Насколько серьезна ситуация и стоит ли опасаться коронавируса в Петербурге?

Красивое название коронавирусы получили потому, что под микроскопом острые отростки вируса напоминают корону. Известны они науке давно и до середины 20 века считалось, что они поражают только животных. Коронавирус человека впервые выделили из ряда острых респираторных заболеваний в 1965 году, но до 21 века он не привлекал особого внимания исследователей.

Впервые о коронавирусе международное сообщество заговорило в 2002 году, когда произошла вспышка атипичной пневмонии, так называемый SARS. В 2012 еще один коронавирус под названием MERS или ближневосточный респираторный синдром появился в Саудовской Аравии, но нашу страну почти не затронул. От вируса SARS умирал каждый 10-й заболевший, от вируса MERS почти каждый третий. Немудрено, что новому штамму коронавируса сразу уделили столь пристальное внимание. Пока статистика говорит о летальных случаях от новой инфекции – не больше 3%.

По последним данным количество заболевших в Китае превышает 17 тысяч человек, более 350 человек умерли. На начало февраля в 23 странах, включая Россию, зарегистрированы случаи нового заболевания. В нашей стране коронавирус был внесен в список опасных заболеваний и по предписанию Главного санитарного врача привентивные меры должны быть приняты во всех регионах.

Сейчас по всей стране, особенно в Северных регионах наступает эпидемический период гриппа. Это осложняет задачу медиков, потому что отличить коронавирус от гриппа чрезвычайно сложно.

Также, как и вирус гриппа, коронавирус опасен, прежде всего, для лиц пожилого возраста и для детей. Меры профилактики при гриппе и коронавирусной инфекции схожи: надо чаще мыть руки, держать в чистоте телефоны и гаджеты, а также меньше прикасаться к лицу в общественных местах и проветривать жилые помещения. Сразу несколько международных компаний уже начали работу над лекарством от коронавируса, но быстрого результата ждать не стоит.

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.