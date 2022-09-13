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13 сентября, вторник, 12:12

Конкурс для молодых и талантливых «Большая перемена»

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Поучаствовать в экспедиции на Северный полюс, отправиться в путешествие на поезде мечты из Петербурга во Владивосток, поехать в лагерь «Артек» - всё это призы конкурса для школьников «Большая перемена».

Ежегодно в нём участвуют тысячи ребят со всей страны, а теперь региональная лига клубов этого проекта есть и в Санкт-Петербурге. Самое важное в конкурсе "Большая перемена" то, что он настраивает на командную работу.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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Конкурс для молодых и талантливых «Большая ...

Региональная лига клубов этого проекта есть и в Санкт-Петербурге

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