Конкурс для молодых и талантливых «Большая перемена»

13 сентября, вторник, 12:12

Поучаствовать в экспедиции на Северный полюс, отправиться в путешествие на поезде мечты из Петербурга во Владивосток, поехать в лагерь «Артек» - всё это призы конкурса для школьников «Большая перемена».

Ежегодно в нём участвуют тысячи ребят со всей страны, а теперь региональная лига клубов этого проекта есть и в Санкт-Петербурге. Самое важное в конкурсе "Большая перемена" то, что он настраивает на командную работу.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург