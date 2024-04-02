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Санкт-Петербург
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02 апреля, вторник, 10:45

Как дети принимали активное участие в Петербургском международном образовательном форуме

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Быть всегда на шаг впереди. На всякий случай, лучше на три. Знать биологию, физику, химию. Леонардо да Винчи такое и не снилось. Ну и, конечно, оценки хорошие получать. Таким сегодня видят идеального ученика - школы, техникума, ВУЗа. Но возможно ли его воспитать? Это обсуждают на Международном образовательном форуме в Петербурге.

Сами дети и освещают события форума. Впервые за его четырнадцатилетнюю историю из школьников и студентов сформировали Молодёжный пресс-центр. Что из этого получилось?

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

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