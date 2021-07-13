Комитет по социальной политике Петербурга отмечает 30-летний юбилей. Как изменился социальный облик города за эти годы

Утро председателя Комитета по соцполитике начинается с поздравлений именинников, Маргариту Урманчееву Александр Ржаненков приехал поздравить с 70-ти летием лично.

Маргарита Урманчеева, председатель объединения родителей детей-инвалидов ГАООРДИ, мама ребенка с аутизмом инициировала в Петербурге создание домов сопровождаемого проживания. Теперь у взрослых с ментальными особенностями есть альтернатива психоневрологическим интернатам. Отдельная комната у каждого, рабочие мастерские, помощники-тьюторы. Социальные услуги дома покупает город, в рамках федерального закона.

Маргарита Урманчеева, президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАООРДИ:

"И мы единственные в стране, которые работают на основе закона о соцобслуживании, 442-м законе федеральном: никому еще так не удалось продвинуться в этом – это гарантия стабильности, это полная заслуга комитета, которые так отнеслись: это не просто проект некоммерческой организации, который завтра можно закрыть, он не может быть закрыт".

Осенью этого года будет достроен и заселен третий дом сопровождаемого проживания на 19 мест. Пока в России аналогов проекту нет, признается Александр Ржаненков: тут совпало все: воля родителей детей-инвалидов, финансы строительной компании и системная поддержка города.

Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике Санкт—Петербурга:

"Выделения бюджетных средств под эти цели ежегодно увеличивается. Я назову: для негосударственных учреждений на сегодня в бюджете текущего года предусмотрено 2 миллиарда 100млн рублей — мы начинали с 15 млн, ни один субъект федерации таких объемов не имеет".

Комитет по соцполитике в Петербурге существует 30 лет, а Александр Ржаненков, бессменно возглавляющий его 27 лет признается: главное достижение – комплексная система соцзащиты, которая обслуживает больше 3-х миллионов людей. Ее удалось создать в сотрудничестве с некоммерческим сектором, бизнесом и социальными учреждениями.

Александр Ржаненков, Председатель комитета по социальной политике Санкт—Петербурга:

"На сегодня более 150 учреждений в городе государственных. Когда я начинал работать, были только интернаты".

Теперь уже и интернаты не те. Александр Ржаненков – любитель цветоводства с особой гордостью демонстрирует оранжереи Петергофского интерната для детей с нарушениями умственного развития. В 2-х корпусах: спортзалы, бассейн, творческие мастерские, база, где ребята работают и получают зарплаты. На 301-го воспитанника 367 сотрудников. Но так было не всегда.

Людмила Падалка, зам директора по социальным вопросам:

"Раньше у нас было 20 человек — не в 1 комнате находились — и игровая была и столовая, но спальня была на 20 человек. Сейчас комната на 2 человека".

Ксения Бодалева, как и 36 других выпускников интерната живет самостоятельно, работает, но навещает дом детства, где будущая чемпионка Специальной Олимпиады закаляла тело и дух, а на тренировочных квартирах обучалась навыкам самостоятельной жизни.

Ксения Бодалева:

"Работаю уже 5 лет, 6-й живу сама в Новом Петергофе в однокомнатной квартире. Государство помогло ремонт сделать".

А вот жительница блокадного Ленинграда, Валентина Федорова получила свою квартиру пару лет назад. Муж - труженик тыла. Заболел онкологией, ухаживать за больным и вести хозяйство в ветхом домике в районе Кингисеппа стало невозможно. Пожилые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили квартиру в социальном доме.

Валентина Иванна Федорова, житель блокадного Ленингарда:

"Если выбираешься из таких ужасных условий, рада радехонька. И он пожил здесь немножечко, танцевал от радости, не знал, что скоро уйдет из жизни".

5 лет назад петербургский Социальный дом для пожилых стал первой ласточкой в России. Сейчас таких домов уже 20 в 15-ти районах. На первом этаже жители могут получить медицинские услуги, постричься и провести досуг: к примеру, сыграть в пинг-понг с председателем комитета по социальной политике, любителем спорта и футбольным болельщиком. Впрочем, времени на хобби в пандемию стало еще меньше: появилось много новых категорий петербуржцев остро нуждающихся в поддержке.

Александр Ржаненков, Председатель Комитета по социальной политике Петербурга:

"Сегодня нужно, в первую очередь, сосредоточитьяс на решении проблем граждан оказавшихся в трудных жихненных ситуациях. Сегодня у нас в трудных ситуациях находятся семьи с детьми, у которых нет льгот, большие затраты на содержание семей и себя. Благодаря указу президента, они сдвинулись. Но устройство на работу и так далее – горячая тема".

Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург.