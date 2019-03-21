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21 марта, четверг, 13:30

Когда придет весна - узнаем у птиц

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Пение птиц, особенно в это время года, ассоциируется с приходом весны. Но эти пернатые даже и не догадываются, что за окном еще лежит снег. Они зимуют в теплых вольерах музея-заповедника Петергоф и щебечут так, что гул стоит.

Сегодня петергофская коллекция "живых экспонатов" насчитывает более 40 видов лесных и экзотических птиц. По сложившемуся обычаю, имен местным обитателям не дают, однако некоторые придумывают их себе сами. Например, Жако, серый попугай, гордо именует себя Жаконя Хороший. Как только в парки Петергофа придет тепло, пернатые переедут в вольеры Нижнего парка. Павильоны вновь наполнятся голосами лесных и экзотических птиц.

 

Соколы - хищники по натуре, но хорошо уживаются с людьми и радуются теплым денькам. Совы начали угукать и снесли уже 7 яиц. По этим приметам в соколином клубе определяют начало весны. А значит, уже скоро вновь будут проводить соколиную охоту. Это такая разновидность охоты, в которой приручённых хищников используют для поимки добычи. Правда, без жертв, уточняют в клубе.

 

А в этом зоопарке уже десять лет живут черные лебеди Отелло и Дездемона. Живут мирно, без шекспировских страстей. А недавно появилась еще одна пара – Ромео и Джульетта. И кажется, что им все равно: пришла весна или нет. Чего нельзя сказать про этого страуса. Тепла ему точно очень хочется. Но оказывается,  ни холода, ни снега эти создания не боятся, а вот на ветру могут простудиться и начать кашлять.

 

Практически доказано, что постоянная теплая погода в Петербурге устанавливается где-то в середине апреля. Этот год тоже не изменит природным традициям, говорят синоптики. То есть теплую весеннюю погоду надо еще немного подождать. А птичий радостный щебет обязательно сообщит нам об этом.

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 

 
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