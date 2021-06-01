Ко Дню защиты детей в Эрмитажном театре состоялся грандиозный детский праздник

01 июня, вторник, 13:15

"Эрмитаж собирает друзей" – ежегодная благотворительная акция для особых детей. Специальный концерт в Эрмитажном театре устраивает в преддверии Дня защиты детей и в этом году уже в пятнадцатый раз. И все для того, чтобы познакомить особых детей с классическим искусством.

Маленьких пациентов онкологических отделений, воспитанников коррекционных школ-интернатов, подопечных детского хосписа и семей с детьми-инвалидами в фойе Эрмитажного театра встречают артисты в костюмах 19 века и струнный квартет. Оказаться в царских интерьерах еще и погрузиться в старинную атмосферу для многих из этих детей – настоящее событие в жизни. Организаторы решили и приобщить детей к искусству классического танца. Им показали спектакль о балете простым языком.

Наталья Кайзен, Директор благотворительной общественной организации помощи детям-инвалидам:

"Этот спектакль рассчитан на то, чтобы детей не отвратить от искусства, а наоборот, чтобы дети проявили интерес и в дальнейшем заинтересовались. Плюс не всегда бывает просто детям из детских домов, особенно коррекционных, и семьям с детьми-инвалидами выбраться просто куда-то в город, выбраться на какие-то мероприятия потому, что кроме обычных проблем у этих семей и у этих детей есть еще свои проблемы обусловленные здоровьем.

Несмотря на сложный диагноз "церебральный паралич", юный сочинитель Максим уверенно идет к своей мечте – карьере писателя. Сейчас Максиму 14. В 9 лет он стал писать небольшие рассказы. Извечная борьба сил добра и зла, несколько тесно пересекающихся сюжетных линий и яркие иллюстрации от самого автора. Все это делает пока самиздатные книги уникальными в своем роде и серьезной заявкой на дальнейшее развитие. Сейчас Максим работает над большим произведением.

Максим Волков:

"Название моего рассказа "Две меховые москвички" - это про двух джунгарских хомяков. Меня вдохновила моя радиоволна. Я начал писать с марта месяца и последние 2 месяца ничего не пишу, идей не было. Но идеи начинают постепенно появляться. Начнутся летние каникулы и продолжу писать, планирую написать 50 глав".

Есть мечта у Максима и она совпадает с желанием его мамы Елены Волковой, издать большую полноценную книгу с рассказами и иллюстрациями юного детского автора.

Елена Волкова, Мама Максима:

"Не знаю, как у него все рождается. Был период когда он писал очень часто, практически каждый день. Сейчас немного обороты сбавились, такие волнообразные: то пишет, то не пишет. Но на самом деле, интересные рассказы, в них есть много смысла, если их расшифровывать. Каждый увидит свое, конечно".

На благотворительную акцию вместе с мамой пришел и Павел. Ему двенадцать лет. И у него тоже церебральный паралич. У Павла абсолютный музыкальный слух. И это выяснилось, когда мама мальчика решила отдать его в музыкальную школу в хоровой класс. Параллельно парень осваивает нотную грамоту, играет на фортепиано и сейчас даже учится игре на семиструнной гитаре.

Павел Матвеев:

"Сначала я играл одни пальцем песенку про паровоз, потом два пальчика, потом постепенно разрабатывал руку, потом я помню играл этюд какой-то. Преподаватель верующая в меня, дала мне возможность попробовать. Получилось? Получилось, да".

Упорство и усердие, с которыми Павел осваивает и школьную, и дополнительную программы, можно ставить в пример большинству детей и подростков. Поэтому не исключено, что все мечты юного музыканта воплотятся в жизнь. Мама Максима Елена делает все для того, чтобы парень вырос абсолютно социализированным и самостоятельным человеком.

Анна Матвеева, Мама Павла:

"Это очень сложно собраться, не опустить руки. У меня, наверное, даже нет рецепта, потому что я сама не знаю откуда я беру эти силы. Наверное, этот то, что нам попадаются замечательные люди на пути, которые помогают, поддерживают словом, делом и как угодно. И способствуют тому, чтобы эти силы они не угасали".

Именно с этой целью общественная организация помощи детям-инвалидам "Умка" каждый год проводит эту благотворительную акцию вместе с Эрмитажным театром. Ведь важно не только вдохновить детей, важно положительными эмоциями зарядить их родителей, чтобы были силы идти дальше.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый нала. Петербург.