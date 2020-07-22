Ко Дню ВМФ в Кронштадте откроют памятный комплекс, посвященный легендарным адмиралам

22 июля, среда, 10:01

От Томаса Гордона до Роберта Николаевича Вирен. Эти фамилии военных руководителей Кронштадта долгое время были забыты. И вот теперь в парке «Патриот» открывается памятный комплекс. 41 имя высечено золотыми буквами на бежевом мраморе. О том, как военно-морская столица готовится ко дню ВМФ в репортаже на Первом канале.

Такой мрамор цвета слоновой кости сегодня большая редкость. Когда-то подобный камень добывали в Карелии. Но сегодня редкую горную породу пришлось везти из Турции. И уже здесь местные мастера обтесывали, шлифовали и придавали нужную форму. Памятные плиты, две стелы и даже лавочки выполнены из монолита. Так что простоит этот комплекс не один век. А это значит, что имена генерал-губернаторов Кронштадта — людей, внесших значительный вклад в развитие города-крепости и российского флота, останутся в истории уже навсегда.

До недавнего времени территория Докового адмиралтейства была закрытым режимным объектом. Но несколько лет назад его передали в ведение парка "Патриот". Теперь здесь работает историко-культурный комплекс морской славы России. Реконструкция идет медленно, но основательно. В прошлом году ко дню ВМФ открыли аллею адмиралов. В этом – мемориал с именами генерал-губернаторов, в следующем - обещают запустить музыкальный фонтан. Полностью же все работы завершатся только через пять лет.

В рамках реконструкции здесь полностью восстановили и часовню святых апостолов Петра и Павла. Она была возведена в 1909 году к двухсотлетию Полтавской битвы - на деньги, собранные мастеровыми и офицерами Докового адмиралтейства. После революции религиозное сооружение было снесено. Сохранилось лишь основание из гранитных блоков. Поэтому восстанавливать пришлось по старым фотографиям и подробным описаниям современников.

В эту субботу вокруг часовни святых апостола Петра и Павла будет совершен крестный ход, а также впервые сюда доставят раку с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова - покровителя всех моряков. И уже после торжественной литургии верующие смогут поклониться ей в Никольском Морском соборе. Святыню привезли в Кронштадт из Санаксарского монастыря Мордовии, где она хранится больше ста лет.

Кроме Докового Адмиралтейства в парк "Патриот" входит еще шесть объектов. Недавно частью историко-культурного комплекса стала и экспозиция на западной дамбе Усть-Рогатки. Но к сожалению, ко дню ВМФ полностью оформить все документы не успели. И поэтому для посетителей вход сюда пока закрыт. Более детально познакомиться с минно-торпедным и ракетно-артиллерийским вооружением можно будет только в августе.

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.