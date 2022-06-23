Китайский дворец открывает новые залы после реставрации

23 июня, четверг, 12:51

Екатерина II любила удивлять и отличаться от всех, именно поэтому её первый дворец-дача в Ораниенбауме, словно шкатулка, наполнен драгоценными и единственными в своём роде вещами. После реставрации открылся Большой китайский кабинет.

Это любимый зал Екатерины, в котором специалисты сохранили все детали, напоминающие о реальной жизни, радостной и беззаботной. По Китайскому дворцу, пускающему посетителей только летом, гуляла наша съёмочная группа.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург