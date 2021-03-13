Кинопленка, аудиокассета, старая фотография - как переводят уникальные архивы в цифру и сохраняют подлинники для потомков?

11 марта, четверг, 21:33

Видеокассеты – еще двадцать лет назад были вполне современные носители информации. Они совершенствовались, год от года уменьшая свои размеры. Пока в одночасье не вышли из употребления.

В Петербургском университете кино и телевидения есть свой архив видеозаписей, фильмов, студенческих работ, который десятилетиями записывался на магнитную ленту, сначала на катушки, бобины, позже на видеокассеты. Часть из них используется для образовательного процесса, какие-то ленты имеют собственную историческую ценность, но уже не первый год идет непрерывный процесс их оцифровки.

Кирилл Гусев – ведущий инженер отдела обеспечения деятельности киноконцертных залов СПбГУКИТ:

"Сейчас малое количество кинотеатров смогут технически показать эти пленки, не говоря уже о простых зрителях. Между тем, ютуб есть у каждого, а после оцифровки эти материалы можно будет посмотреть любому человеку".

Кинопленка и видеокассеты остались в 20-м веке, что уж говорить о фотографии. Мало кто знает о том, что большинство музеев всего мира сегодня сталкиваются с вопросом продления жизни, а также реставрации фотографических снимков.

Елена Константинова – зав. кафедры фотографии и народной художественной культуры СПбГУКИТ:

"Мы сейчас подошли к той черте, когда заканчивается срок жизни фотографии и это ставит перед нами большой вопрос. Потому что это сохранение историко-культурного фотографического наследия - это кусок истории и достоверный кусок истории".

Фотографию, как и видеопленку, можно оцифровать, но оцифровка - это копия, а для исторического документа это неприемлемо.

Елена Константинова – зав. кафедры фотографии и народной художественной культуры СПбГУКИТ:

"Если мы говорим о семейном альбоме, то хранение его в элекронном виде очень даже удобно, потому что ты можешь прийти и показать всем, что ты делал летом, к примеру. Если же мы говорим об историко-культурном наследии, о фотографии, где изображены уже умершие великие люди или сооружения, это отдельный подход. Мы должны сохранить аутентичный носитель, по возможности, продлить ему жизнь".

В том же университете кино и телевидения, но на кафедре фотографии, уже не один десяток лет занимаются восстановлением и реставрацией фотоснимков. Здесь могут спасти даже разорванный на части фотопортрет или восстановить буквально рассыпающуюся в руках карточку. Но, чтобы не доводить до таких крайностей, лучше соблюдать условия хранения.

Екатерина Мельникова – доцент кафедры фотографии и народной художественной культуры СПбГУКИТ:

"Важны очень: влажность и температура, а еще упаковка. Если это домашние условия, то все негативы надо не скручивать, а резать на части и прокладывать бумагой. Бумага должна быть не кислотной. И все это хранится не вертикально, а горизонтально".

А сейчас мы в одном из самых уникальных архивов Петербурга, да и всей нашей страны. На этих полках хранятся голоса разных народностей и многих великих людей.

Светлана Подрезова – старший научный сотрудник, зав. Фонограммархивом ИРЛИ (Пушкинского дома) РАН:

"Мы находимся в Фонограммархиве Пушкинского дома. Это уникальное собрание фольклорных, этнографических и лингвистических записей в России и одно из крупнейших собраний в мире. Мы работаем с материалами, записанными много лет или десятилетий назад. Эти носители со временем становятся хрупкими. К ним обращаться довольно проблематично и мы стараемся не обращаться, только при оцифровке".

Самые старые записи в этом архиве датируются концом 19-ого века и хранятся вот на таких восковых валиках. Это старейший аудионоситель в истории. Записи с большей части валиков перенесены на магнитную ленту, но сегодня, как мы знаем, и магнитная лента уже не является современным носителем и встает вопрос дальнейшего перевода этого архива уже в цифру.

Александр Осипов - инженер Фонограммархива ИРЛИ (Пушкинского дома) РАН:

"Качественное оборудование и люди умеющие работать с этой техникой. К сожалению, уже не остается таких людей, которые могут работать с магнитофонами. Ведь магнитофон это не компакт диск, который ты вставил и он играет. Здесь нужно проверять скорость, угол наклона головки".

Александр Валентинович сегодня единственный специалист в Фонограммархиве, который знает все тонкости работы с пленкой. Оцифровка записей здесь идет постоянно. Но учитывая весь объем накопленного материала, работы хватит надолго.

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.