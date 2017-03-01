Керамика: древнейшее ремесло с терапевтическим эффектом

01 марта, среда, 14:27

В век информационных технологий, когда любую вещь можно изготовить на конвейере миллионами штук, обыкновенная керамическая кружка, но сделанная своими руками, приобретает совершенно другую ценность и значение.

Гончарное ремесло считается одним из древнейших на земле. И сегодня интерес к нему заметно возрастает. Предметы, созданные из природных материалов, всегда ценились. К тому же это ремесло может стать и удачным бизнес проектом.



Сергей Домницкий – Руководитель Студии керамики:

"Не шел всю жизнь к этому. Это в чистом виде воля случая была. Первоначальная идея была – открыть рядом с домом площадку, чтобы дети занимались творчеством. Такая совершенно локальная идея, без отрыва от основной работы."

Сергей Домницкий руководит студией в Петербурге, а также занимается оснащением мастерских керамики. Сегодня к нему за советом и помощью съезжаются керамисты и гончары со всей России.Сотни людей ежемесячно в этих стенах знакомятся с гончарным кругом и основами изготовления керамики. Некоторые остаются надолго. Людмила Ивановна хотела попробовать себя в этом виде творчества очень давно, но решилась только в прошлом году. Сегодня, приходя к мастерам за советом, она уже мечтает о собственной студии керамики.

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.

