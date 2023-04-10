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10 апреля, понедельник, 10:11

Каменная книга Карелии, написанная самой природой

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По поверхности «плачущей» скалы почти всегда течет вода, которая в холодное время года превращается в причудливые каскады разноцветного льда. О ней местные жители рассказывают много легенд. Если пройти чуть дальше, можно увидеть скалы, напоминающие о героях эпоса Калевала.

Новый туристический маршрут называется "Страницы каменной книги". Но не только этими природными красотами знаменита карельская земля: настоящее богатство Карелии – рыбные ресурсы. Об аквакультуре и экотропах расскажем в нашем репортаже из соседнего региона.

 

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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