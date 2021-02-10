Как восстановиться после коронавирусной инфекции? Какие возможности предлагает город

10 февраля, среда, 12:28

COVID-19 оказался, крайне, коварной инфекцией. В ряде случаев он отмечается не только тяжелым течением, но и опасными осложнениями. Естественно, многих интересует, как минимизировать последствия и поскорее восстановиться после болезни. Врачи говорят, что независимо от тяжести заболевания, реабилитацию после коронавирусной инфекции нужно начинать как можно раньше.

Коронавирусом переболели уже сотни тысяч россиян. Для многих из них борьба с новой инфекцией еще не закончена: люди не чувствуют себя здоровыми, испытывают усталость и не могут вернуться к работе. В некоторых случаях восстановление после болезни может растянуться до полугода. И чтобы вернуть здоровье - необходима грамотная реабилитация. В 40-ой больнице в Сестрорецке, к восстановлению после инфекции приступили еще в мае. Первыми пациентами на реабилитации были переболевшие ковидом медики.

Станислав Макаренко, Зав. отд. физических методов лечения, Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации:

"За это время уже более тысячи пациентов пролечилось только в 40-ой больнице. И на сегодняшний день, к сожалению, многие стационары закрыты под ковид, стационарная реабилитация постковидная проводится только в 40-ой больнице. По открытию других учреждений, эта реаблитация будет проводится и в других стационарах".

Массаж, магнито- и лазеротерапия, соляные пещеры и водные процедуры – вот лишь некоторые из методик, которые используют врачи в реаблитации. Сейчас таких пациентов восстанавливают по стандартной программе, как и после любой другой пневмонии. Правда, с не большими поправками.

Станислав Макаренко, Зав. отд. физических методов лечения, Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации:

"При ковиде, постковидной пневмонии происходит фиброз легочной ткани и соответственно есть те упражнения и те комплексы, которые нельзя использовать, например, надувать шарики, что при других заболеваниях наоборот используется, а в данном случае этого нельзя делать".

Коронавирус даже в лёгкой форме вызывает иногда неврологические нарушения, которые приводят к нарушению сна, головным болям, хронической усталости, снижению работоспособности. С различными проявлениями последствий сталкиваются многие пациенты. В среде медицинских работников это получило название "постковидный синдром". Леонид Ключников переболел еще в начале мая. Но кашель, одышка и слабость стали проходить только после половины курса реабилитации.

Леонид Ключников, Пациент:

"Улучшения чувствуются заметно. Осмотр был на прошлой неделе. Врач посмотрел, сказал, что есть заметное улучшение. Но я сам себя чувствую уже бодро, одышка проходит".

Врачи настоятельно рекомендуют пациентам не откладывать восстановление на потом, чтобы не допустить необратимых последствий для здоровья. Тем более что пройти реабилитацию можно и амбулаторно. Например, в городском консультационно-диагностическом центре номер один. Здесь своё здоровье поправили уже около пяти сотен человек. Подход комплексный: ЛФК, ингаляции и физиотерапия. Восстановление рассчитано на 21 день. Всё это помогает в первую очередь нормализовать дыхание.

Евгений Кононов, Зам. главного врача по лечебной и экспертной работе городского КДЦ №1:

"Чаще всего за один курс человек восстанавливается полностью. Кому-то нужно два курса подряд. Они восстанавливаются чуть медленнее. Тем, кто восстанавливается медленнее и требуется повторный курс реабилитации, мы не отказываем в этом".

Барокамера позволяет буквально перезапустить лёгкие и научить пациентов дышать заново. Это ещё один этап программы медицинской реабилитации. Он не считается обязательным, но в то же время у некоторых пациентов без такой мощной дозы кислорода, нет сил даже приступить к лёгкой гимнастике или справиться с домашними делами.

Александр Сидоренко, Зав. центром гипербарической оксигенации городского КДЦ №1:

"Что это дает? В легкие поступает большое количество кислорода. И за счет того, что давление повышено, увеличивается количество растворенного кислорода в плазме крови. И тем самым, улучшается доставка к каждой клеточки организма".

Восстановится после болезни можно и в санаториях. Программы - весьма разнообразны. Помимо полного курса медицинской реабилитации, например, Сестрорецкий курорт предлагает еще восстановление психики. Депрессия, повышенная тревожность, страх повторения заболевания – это тоже малоприятные последствия тяжелой болезни.

Елена Лапшина, Врач-пульмонолог санатория "Сестрорецкий курорт":

"Ковид - очень мощный стрессовый фактор. Очень многие пациенты просто психически напряжены и у нас есть психотерапевт, который их направляет в нужное русло. Но даже без учета психотрепаевта, здесь такая атмосфера, которая позволяет выйти на определенный уровень: расслабиться, успокоиться".

За реабилитацию в санаториях придется заплатить, а в больницах и поликлиниках – все в рамках ОМС. То есть за кислородные капсулы, тренажеры и прочие приятно-полезные процедуры платить не нужно. Пока что в Петербурге прошли реабилитацию относительно немного больных: порядка двух тысяч - в условиях стационара, еще шесть тысяч - в амбулаторном звене.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.