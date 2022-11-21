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21 ноября, понедельник, 09:41

Как в Петербурге спасают недоношенных детей со всех страны

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Причиной преждевременных родов могут быть абсолютно разные факторы: от плохой экологии до вредных привычек матери. По статистике, кстати довольно стабильной, в год в мире около шести процентов детей рождаются недоношенными. И если еще 15 лет назад благоприятный исход в подобных случаях для отечественной медицины был абсолютно не очевиден, то сегодня, ситуация поменялась кардинально.

17 ноября по всему миру в перинатальных центрах и медицинских университетах проходят  конференции, лекции и другие мероприятия, затрагивающие тему недоношенных детей. На сегодняшний день 90 процентов недоношенных детей, правда все же с весом не меньше килограмма , выживают, а 70 процентов из них еще и вырастают абсолютно здоровыми. О новых технологиях и профессионализме врачей, которые спасают детей в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Олег Подъячев, Линда Черокасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург

 
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