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27 февраля, понедельник, 12:13

Как расширенный неонатальный скрининг помогает спасать жизни?

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Несколько десятков редких генетических заболеваний теперь можно выявить на самой ранней стадии - в первые дни после рождения. Впрочем, некоторые из этих диагнозов только считались редкими - просто их было достаточно сложно определить. В итоге дети годами страдали от многочисленных симптомов, пока врачи выясняли их истинную причину.

Расширенный скрининг — бесплатный,  включен в программу ОМС. Он безопасен — это просто забор крови. Да, он не решит всех возможных проблем, но даже если будет обнаружена серьезная патология, то лечить будут именно то, что нужно. А в большинстве случаев этого достаточно, чтобы, пусть и с курсами терапии, но все-таки вести максимально обычную жизнь.

Подробнее о программе в нашем репортаже.

 

Виктория Федорова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург

 
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