Как помочь ребенку правильно выбрать профессию? О том, как решают эту задачу петербургские школы

12 апреля, понедельник, 09:51

Познакомиться с новыми современными специальностями и получить навыки будущей профессии прямо за школьной партой. В Петербурге модернизировали профессиональную ориентацию школьников. Теперь каждый ученик может поучаствовать в профессиональных пробах. Это что-то вроде примерки профессии.

"Профстарт" - так называется новая образовательная программа. Она обеспечивает системный и комплексный подход к профориентации. Ребята могут "примерять" профессии, посещать профильные кружки и поступать в предпрофессиональные классы. В этом году из городского бюджета выделят средства на лабораторное оснащение профклассов, а профильные вузы составят для них учебные программы.

Елена Спасская, Нач. отдела воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по образованию:

"Она предполагает не традиционную форму профориентации, хотя и ее тоже отрицать сегодня нельзя - те же экскурсии на предприятия, безусловно, все остается и сохраняется и сегодня. Но вместе с тем, система профпроб, когда ты сам можешь что-то попробовать сделать, погрузиться и сформировать свое собственное суждение об особенностях этой профессии - это перспективный проект".

Безусловно, никто не перестраивает и не ломает городскую систему профориентации школьников. Все проекты развиваются параллельно и лишь дополняют друг друга. Статистика такова, что многие старшеклассники не знают, куда поступать после школы, какую специальность выбирать и какие профессии буду востребованы через 5-10 лет. Поэтому в пятьсот сороковой гимназии эта работа начинается рано, в седьмом классе.

Ирина Ипатова, Директор гимназии №540 Приморского района:

"Нужны как базовые навыки, которые мы пытаемся нашим детям привить, так и надпредметные навыки: коммуникабельность, организованность, умение презентовать себя, хорошо говорить, работать в команде. Эти навыки формируются в раннем предпрофильном образовании, которое мы реализуем через модульную технологию".

Куборо – это как раз одно из занятий вместо привычного урока технологии. Она пособствует развитию интеллектуальных способностей. Есть еще прикладные занятия в лабораториях физикой, химией, 3-D моделирование. Но в этой гимназии не все так просто, в старших классах каждый ученик делает выбор по какому профилю учиться дальше. Предлагают – физико-математическое, социально-экономическое и гуманитарное.

Татьяна Заяц, мама школьника:

"Я возложила эту ответственность на сына. Я не сторонник принимать решение за взрослого человека. И сын сравнив возможности в разных направлениях, он четко выразил свое желание пойти в соц-эконом класс. Он сказал: "Мам, я пока не знаю кем хочу быть и какую профессию получать, но мне нравиться математика и английский язык".

Ни для кого не секрет, что неправильная мотивация и давление на ребенка при выборе его будущей профессии, может негативно отразиться на его будущем в целом. А подросткам весьма сложно сделать взвешенный выбор. И здесь уже к этой системной работе присоединяются вузы. Ведь им тоже важно получить себе мотивированного абитуриента.

Анна Верховцева, Директор центра довузовских программ Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге:

"У нас запустился онлайн проект "Профессиональные треки выпускника". Когда наши студенты вместе с выпускниками школ для себя продумывали и планировали, как им выбрать вуз, как именно выбрать будущую профессию . Мы считаем, что этими нашими проектами, нашими работами с выпускниками школ мы делаем так, чтобы ребята понимали, куда они идут, чему будут учиться и где они потом смогут себя применить".

А вот Федор уже точно знает, что свое будущее свяжет с деревом, будет мастером столярного и мебельного производства. И то и другое уже сейчас у него хорошо получается. Это оценили и эксперты Олимпиады, на которую он представил этот токарный станок времен Леонардо Давинчи. Федор сделал его сам".

Федор, Ученик "Фабрики профессий. На Васильевском":

"Мне нравится работать с древесиной. Я чувству, что занимаюсь своим делом".

Определиться с выбором будущей профессии и даже получить начальное профессиональное образование можно и здесь в Фабрике профессий на Васильевском. Это - центр дополнительного образования, созданный при обычной средней школе.

Татьяна Кожевникова, Директор средней школы №5 Василеостровского района:

"Здесь у нас открыты мастерские, такие как: кулинарная мастерская, швейная, имидж студия, столярная, слесарная. Дети обучаясь в данных мастерских с 7 класса, имеют уникальную возможность, обучаясь в школе, пройти программу двухлетнюю и получить документ гос. образца, дающий им право уже трудоустроится".

Чем больше ориентирован ребенок в будущую профессию, тем меньше ошибок сделает потом, в этом уверены педагоги. Статистика — упрямая вещь, около 60% взрослых не работают по своей специальности. А потому и задача перед системой образования — помочь детям уже в школе выбрать будущую профессию.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.