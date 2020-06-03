Как получить квартиру от государства?

03 июня, среда, 11:01

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и всеобщую самоизоляцию, жизнь в Петербурге не остановилась. Сто девять семей в настоящее время готовятся к переезду в этот дом на Обводном канале. Капитальный ремонт здесь сделали по программе «Молодежи – доступное жилье». Ее участники и получают ключи от своих новых квартир.

Без цветов. Без подарков. В масках и перчатках. С соблюдением всех мер предосторожности, но все-таки в торжественной обстановке первые пять молодых семей получили ключи от своих квартир. В Адмиралтейском районе это уже шестой дом после капитального ремонта, квартиры в которых отдают городским очередникам, в беспроцентную рассрочку на десять лет.

Вот так выглядел этот дом три года назад. Он был построен еще в 19-м веке и с тех пор сильно обветшал. Одиннадцать лет назад его признали аварийным. Городской Центр доступного жилья сделал капитальный ремонт.

Дом сдан с полной чистовой отделкой, сантехникой и электроплитами. Как говорится, заезжай и живи!

Марина Киржанова уже пытается представить обстановку в новой квартире. В эту "двушку" она переедет из шестнадцати комнатной коммуналки, где живет вместе с супругом и ребенком. После переезда семья задумается о пополнении.

"Фишка" программы "Молодежи – доступное жилье" – возможность покупки квартиры у оператора с оплатой тридцати процентов. На оставшуюся часть дается 10-летняя беспроцентная рассрочка. Это вариант для тех, кто ищет "интересное" жилье с историей. У Елены и Андрея Лачугиных двое детей. Сейчас они ютятся вчетвером в одной комнате. Признаются, что рассматривали разные варианты покупки жилья. Но самым выгодным оказалось участие в госпрограмме. Ведь стоимость их будущей квартиры рассчитывается от цены за квадратный метр, которая составляет чуть меньше восьмидесяти тысяч рублей, что значительно ниже рыночной.

Если до окончания действия рассрочки у семьи появятся еще дети, то есть право на дополнительную безвозмездную социальную выплату не менее пяти процентов от стоимости квартиры на каждого рожденного ребенка. Ангелина Рябинина о детях пока не задумывается. Сначала нужно переехать в долгожданную отдельную квартиру, а уж потом и о своей семье подумать.

В этом доме 46 однокомнатных квартир, 43 — двухкомнатных и 20 трехкомнатных. Все они распределены. Районные власти уже пообещали на первом этаже дома разместить детские центры, а во дворе построить спортивную площадку.

Игорь Цыжонов, Даниил Кушнеревич, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.