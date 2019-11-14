Как поддерживает малый и средний бизнес Ленинградская область?

13 ноября, среда, 13:30

Малый бизнес в мире играет ключевую роль в экономике. Он не только увеличивает показатели внутреннего валового продукта, но и отражается на развитии региона в целом. В Ленинградской области более шестидесяти тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. И наряду с производством, переработкой, сельским хозяйством появляются новые проекты, которые только на первый взгляд кажутся нетипичными для региона.

Доля экономически активных жителей Ленинградской области, занятых в предпринимательстве, достигла двадцати пяти процентов. Оборот малых и средних компаний в этом году, по прогнозам, превысит миллиард рублей. Эти цифры растут уже четвертый год. На поддержку малого и среднего бизнеса в этом году бюджет региона направил почти девятьсот миллионов рублей, треть из которых – прямая поддержка. Глава области отметил, право предпринимателя на поддержку не должно зависеть от чиновника.

Тем не менее, замечает Александр Дрозденко, проблемы никуда не делись. Например, растет количество внеплановых проверок и количество штрафов со стороны надзорных органов. По давлению на бизнес Ленинградская область находится во второй части списка регионов.

С давлением надзорных органов предприниматель пока не сталкивалась. Но получить лицензию на этот детский сад, оказалось для нее совсем не просто. Между тем, удалось! Этот частный детский сад три года назад открылся в одном из коттеджных поселков. А недавно Правительство области решило субсидировать этот бизнес. Таким образом, решить, отчасти, вопрос нехватки детских садов в регионе.

Увеличить долю предпринимателей в Ленинградской области, в том числе, поможет введение с 1 января налога для самозанятых. Министерство финансов хочет распространить такой налоговый режим ещё на девятнадцать российских регионов. В сорок седьмом регионе для самозанятых готовят специальную обучающую программу.

По прогнозам, в Ленинградской области легализуют свой доход - порядка восьми тысяч самозанятых. И познакомившись с основами ведения бизнеса, многие из них через пару лет могут перейти в разряд предпринимателей.

Игорь Цыжонов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.