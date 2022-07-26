Как можно объединить научные исследования и художественные проекты?

25 июля, понедельник, 19:27

Интересные и полезные открытия на стыке науки и искусства - пожалуй, главная идея проекта "Art since" от университета ИТМО . В нашем сюжете мы покажем необычную выставку, объединившую в себе работы студентов - инсталляцию, где художественная составляющая обязательно должна быть дополнена исследовательской.

Искусство и наука – вещи не только не противоречащие друг другу , а во многом идущие параллельно. Ведь часто основа для великих открытий - это стремление ученых научно объяснить то, что каким-то неведанным образом чувствует художник.

Подробнее в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.