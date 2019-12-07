Как легко и интересно путешествовать с детьми?

06 декабря, пятница, 12:59

Говорят, что путешествовать с детьми сложно и очень дорого, но герои нашего сегодняшнего сюжета опровергают существующие стереотипы, и, с удовольствием, делятся своим опытом планирования подобного отпуска.

Татьяна и Максим активно колесят по миру вот уже десять лет. Все началось с самостоятельной организации свадебного путешествия в Венецию. Ребята составили свой маршрут с учетом личных ожиданий каждого. В итоге, получили интересную и бюджетную поездку. С тех пор они путешествуют только таким образом. И даже появление детей в семье не помешало семейному хобби, даже наоборот.

Тарелки из Англии, подсвечники из Швеции, часы из Германии – почти каждый предмет в этой квартире привезен из какой-то страны, причем куплены они все на блошиных рынках. Татьяна так впечатлялась антиквариатом, что решила заняться коллекционированием старинных вещей. В будущем планирует даже открыть свой магазинчик. А пока винтаж, по словам путешественников, как "бабушкин" сундук хранит их впечатления, получать которые дети даже помогают.

Дети не помеха не только путешествиям, но и музыкальной карьере. Юля стала мамой год назад. Буквально через несколько недель после рождения дочери, она отправилась с ней на гастроли. Маленькая Лила, не смотря на свой юный возраст, уже побывала в десятках городах и странах. И буквально на днях вместе с родителями отправится на три месяца в Индию.

Чтобы отправится в путешествие не обязательно иметь много денег и свободного времени, уверяет Вадим - супруг Юлии. У него за спиной большой опыт самостоятельно организованных поездок по всему миру. В этом деле, по его словам, главное уметь расставлять приоритеты. И тогда даже ребенок не является препятствием для реализации заветных желаний.

Выезд за пределы собственной квартиры очень структурирует детей, уверяют активные путешественники Анна Чугунова и Олег Иванов. У них в личной копилке на сегодня 37 стран. И большую часть из них, они посетили вместе с маленькими дочками. Их секрет успеха очень прост – к дальней поездке нужно готовиться заранее и основательно. Например, сейчас ребята уже продумывают в деталях летний отдых в Исландии и стараются учесть интересы каждого.

Путешествие – это не только отдых, это - параллельный мир, считают ребята. Именно поэтому даже квартиру свою они решили оформить в трип-стиле. Заходя в ванную, оказываешься в Испании, на кухне – во Франции, в гостиной – в Гималаях, а в детской - на итальянском побережье.

Не важно, каким способом передвигаться, не важно сколько денег с собой. Главное в путешествие – это ощущение неимоверного расширения пространства и времени, и почувствовать его особенно остро часто помогают дети.

Ирина Товкалева, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.