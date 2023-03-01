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28 февраля, вторник, 09:38

Как изменились колледжи и что такое хорошее среднее специальное образование?

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В этих колледжах каждый год конкурс на поступление. В лабораториях и мастерских стоит оборудование такое же, как на предприятиях. Колледжи дорожат своими выпускниками и следят за их трудоустройством, требуя для них хороших условий и на производстве.

Еще несколько лет назад родители пугали своих детей: "будешь плохо учиться – пойдешь к станку на завод". Но все изменилось. Профессионалы стали цениться во всех сферах. О том, где учат инженерным и рабочим специальностям, – в нашем репортаже.

 

Виктория Фёдорова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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