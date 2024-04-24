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24 апреля, среда, 11:00

От умного дома до беспилотников. Чемпионат по робототехнике в Малоохтинском колледже

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Сейчас сложно найти ребенка, который бы ни разу в жизни не пытался собрать робота: эту дисциплину многие начинают осваивать уже с детского сада. Так что четвертый чемпионат на Кубок губернатора, который собрал несколько сотен участников, логичное следствие такой популярности.

Летающий дрон должен пройти через туннель, попасть в кольцо и отметиться на контрольных точках. На стадионе Малоохтинского колледжа проходит один из этапов чемпионата. Что ещё должны знать и уметь роботы и их создатели – расскажем в нашем репортаже с площадки соревнований.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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