24 марта, среда, 03:50

История русского рока в фотографиях, сделанных на любительскую пленку и проявленных в комнате в коммунальной квартире. Героиня нашего сюжета не выступала на сцене, но всегда была рядом с музыкантами. Взгляд из-за кулис и редкие кадры с участием раннего "Аквариума", "Кино", "Алисы" и других рок звёзд.

На второй этаж дома на набережной Лейтенанта Шмидта частенько заглядывали Виктор Цой, Борис Гребенщиков, и многие из тех, кого сейчас называют легендами русского рока, тогда ещё совсем молодые и широко известные только в узких кругах. Комната в коммуналке Наташи Васильевой-Халл была и местом для дружеских встреч, и фотостудией, и печатаной мастерской.

Наташа Васильева-Халл, Фотограф:

"У меня была большая комната, 28 метров - это же бывший осбняк. Вот это мое окно. Это было весело, интересно. Мы играли в рок звезд, но как будто на самом деле".

Фонами для съёмок становились: то огромный кусок блестящей фольги, то шведская стенка, то карта мира.

В квартире уже больше 20 лет живут другие люди, но как и раньше, на первом этаже работает ресторанчик. Тогда он назывался "Лукоморье" и здесь тоже встречались, общались и обсуждали мечты и планы. Наташиной мечтой был свой рок журнал, где бы были и фотографии, и статьи - все как у западных рок звёзд.

Дома у Наташи бывал и Майк Науменко, лидер группы "Зоопарк". В его коммуналке на Боровой она тоже бывала, хоть и нечасто.

Сейчас в этой комнате живет Алексадр Донских, клавишник "Зоопарка". Мечтал бы сделать из неё музей, но идею вряд ли одобрят соседи, квартира так и осталась коммунальной.

С тех пор из квартир рок перебрался на стадионы, а снимки, сделанные на фотоаппарат "Смена" теперь висят в залах Русского музея, где недавно открылась экспозиция к 40-летнему юбилею Ленинградского рок клуба. Многие из героев этих кадров тогда не осознавали, как важны хорошие фото для промоушена группы, и что они фотографируются для истории.

Но никакого русского рока бы не было, если бы не Коля Васин, уверены все, кто знал главного битломана страны. А знали его многие, у него в гостях всегда собирались большие компании, говорили о музыке, слушали, пробовали играть сами.

На фоне британской щепетильности русское отношение к авторскому праву – Наташина боль. Ее фотографии можно найти где угодно: в интернете, на страницах журналов, и редко под ними стоит имя автора - Васильевой-Халл. Впрочем, в ее архивах осталось огромное количество снимков, которые никто не видел. Часть из них попадёт в новый фотоальбом, специально для грядущего концертного тура группы "Кино".

Легендарную Кочегарку Наташа называет своим вторым домом. Сейчас здесь по-прежнему играют рок, уже новое поколение музыкантов. Для которых есть только один ответ на вопрос: "Мёртв или жив рок-н-ролл?"

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург