Квартира музыканта группы «Кино» и художника Георгия Гурьянова стала новым музейным пространством

10 марта, вторник, 11:00

В этой гостиной бывали многие известные художники и музыканты Петербурга, она была и светским салоном, и фотостудией, и творческой мастерской, и площадкой для диджей-сетов – знаковой точкой на культурной карте города.

Её владелец, Георгий Гурьянов, участник группы "Кино" и художник, ушел из жизни тринадцать лет назад, но всё здесь сохранилось на своих местах, и с каждым предметом связано немало ярких историй. О новом музее и звёздах ленинградского андеграунда рассказываем в нашем репортаже.

