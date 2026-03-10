Первый канал
Санкт-Петербург
14:13 10 марта 2026, вторник
1tvspb.ru
10 марта, вторник, 11:00

Квартира музыканта группы «Кино» и художника Георгия Гурьянова стала новым музейным пространством

В этой гостиной бывали многие известные художники и музыканты Петербурга, она была и светским салоном, и фотостудией, и творческой мастерской, и площадкой для диджей-сетов – знаковой точкой на культурной карте города.

Её владелец, Георгий Гурьянов, участник группы "Кино" и художник, ушел из жизни тринадцать лет назад, но всё здесь  сохранилось на своих местах, и с каждым предметом связано немало ярких историй. О новом музее и звёздах ленинградского андеграунда рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

