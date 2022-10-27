История острова Сухо

26 октября, среда, 10:56

Если бы в октябре 42-ого года немецкая армия смогла захватить крохотный островок Сухо на Ладожском озере, то история Ленинграда на этом бы закончилась. Остров был стратегически значим для работы Дороги жизни. Невероятную историю героического сопротивления защитников острова вспоминали накануне 80-летия легендарного боя.

История легла в основу киноповести, материалы для которой режиссер Руслан Тихомиров собирал около шести лет. Презентация книги "Затерянный гарнизон" прошла в музее "Дорога жизни" - 80-летие сражения на острове Сухо здесь отметили масштабно. Вместе с книгой представили также фильм "Адмирал Исаков", посвященный Герою Советского Союза, сыгравшему ключевую роль в организации перевозок по дороге жизни. Но главным событием дня стало открытие памятной стелы защитникам острова Сухо.

Виктория Феедорова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенскаая. Первый канал. Санкт-Петербург