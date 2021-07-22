Лето в военно-полевых условиях. Военно-патриотические лагеря для настоящих героев

Однополчане – такой статус получают подростки в возрасте с 14-ти до 18-ти лет, с того момента, как попадают на территорию лагеря. Они селятся в палатки-сферы и расстаются с мобильным телефоном на все 12 дней смены. Жизнь по армейской системе предполагает постоянную занятость: тренировку, дисицплины и учёбу. На полосе препятствий, разработанной специально для подростков, отрабатывают физические навыки, в блиндаже и на туристической поляне учатся работать с картой и компасом, собирать автомат и мастерить природный фильтр для воды.

Сергей Калиничев, старший инструктор Лагеря Настоящих героев:

"Для фильтра нам необходима пластиковая бутылка, кусок марлевого бинта, либо ткани. Первоначально мы кладем марлевый бинт или ткань, далее в фильтр уголь, потом засыпаем песок, после песка камнии верхний слой – это трава. Трава задерживает более крупный частицы из набранной воды – ветки, водоросли, далее уже более тонкая очистка и из марли выходит практически очищенная вода, которая пока непригодна для питья – после 2-3 проходов через фильтр и кипячения - любая природная вода пригодна для питья".

У каждой смены – своя тематика. Илья попал в Школу военно-полевых медиков, но научился и с оружием обращаться, и первую помощь оказывать. Илья мечтает стать фокусником и уже 4 года готовится к поступлению в театральный, но когда мама предложила отправиться в Лагерь настоящих героев, он согласился испытать себя.

Илья Беезиньш, 15 лет:

"Очень полезно, мне кажется, в будущем, если я буду ходить в походы, ориентирование мне поможет: как развести костер, ориентироваться по компасу, поставить палатку, радиосвязь настроить. – Что было самым сложным для тебя? Наверное, привыкнуть к строгой дисциплине. Идти в ногу, маршировать. Остальное меня не волновало".

Большинство ребят, как Илья, отдыхают по бесплатным путевкам, которые даются детям из неполных или малообеспеченных семей. Но есть подростки, которые сами просят родителей купить им путевку, как 12-летний москвич Михаил. Как раз для него истинное удовольствие - ходить строем и выполнять приказы, поэтому, вернувшись из Лагеря Настоящих героев в подмосковной Кубинке, он сразу же отправился на следующую смену в Кронштадт. Михаил хочет быть программистом, а любовь к военной дисциплине – возможно, передалась ему от папы.

Михаил Модычев (12 лет):

"Военный у меня был папа, воевал в Афганистане. Поосле этого вернулся живой – я помню его не очень. Когда 4 года мне было, его не стало. Артиллерист-лейтенант был. Я привык носить постоянно рубашку на верхнюю пуговицу застегнутую – говорят, от папы".

Приключений ребятам хватает: итоговое испытание в последний день смены напоминает любимую мальчишками "игру в войну". Только с настоящим дымом, выстрелами и оборудованием для лазертаг, а воевать приходится с настоящими профессиональными военными – их недавними инструкторами, которые в бою оценивают, чему научились в лагере бойцы. При всем этом, безопасность детей - одна из отличительных особенностей Лагеря Настоящих героев.

Сергей Калиничев, старший инструктор Лагеря Настоящих героев:

"Открытый огонь у нас на территории запрещено разводить. Посредством использования огнива они тренируются выбивать искру – при помощи хвороста".

Лагерь Настоящих героев - экспериментальная площадка учебно-методического центра "Авангард", созданного для военной подготовки мальчиков-десятиклассников. В петербургском лагере, как и в подмосковном, теперь появились отдельные смены – для девочек. А еще у кронштадского лагеря есть свои преимущества – он расположен на территории живописного парка, окруженного старинными фортами.

Дарья Борисова, основатель проекта "Лагерь настоящих героев", директор учебно-методического центра "Авангард" в парке "Патриот":

" Лагерь настоящих героев стал одним из проектов первой очереди реконструкции территории города Кронштадта – замечательного проекта, который назвается "Остров Фортов" и именно нашему лагерю и близлежащей к нему Аллее адмиралов, в прошлом году выпала честь открыться в качестве первого этапа".

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург.