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10 октября, четверг, 10:51

Инвестиционные проекты Ленобласти

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Девятое место занимает Ленинградская область в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Общий объем инвестиций только в этом году составил пол триллиона рублей. Сейчас в регионе реализуются сотни крупных проектов. Один из них за моей спиной. Строительство морского отгрузочного терминала.

Через три года здесь в поселке Вистино Ленинградской области будет новый центр перевалки российских минеральных удобрений на Балтике. Проект логистического оператора "Ультрамар" по строительству крупного хаба удобрений должен устранить дефицит специализированных мощностей в портах Северо-Запада, позволив производителям переориентировать грузы из стран Балтии и обеспечить перевалку новых объемов.

 
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