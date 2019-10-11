Инвестиционные проекты Ленобласти

10 октября, четверг, 10:51

Девятое место занимает Ленинградская область в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Общий объем инвестиций только в этом году составил пол триллиона рублей. Сейчас в регионе реализуются сотни крупных проектов. Один из них за моей спиной. Строительство морского отгрузочного терминала.

Через три года здесь в поселке Вистино Ленинградской области будет новый центр перевалки российских минеральных удобрений на Балтике. Проект логистического оператора "Ультрамар" по строительству крупного хаба удобрений должен устранить дефицит специализированных мощностей в портах Северо-Запада, позволив производителям переориентировать грузы из стран Балтии и обеспечить перевалку новых объемов.