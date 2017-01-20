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20 января, пятница, 12:04

ИТМО разрисовали граффити или сессия в творческом формате

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В петербургских вузах январь - самая горячая пора. Студенты сдают зимнюю сессию. Как и всегда для учащихся этот период самый сложный. Но в Университете ИТМО нашли способ борьбы со стрессом и разрисовали стены альма-матер в стиле граффити.

 «Всем сессиум сдавамус!», – повелевает с плаката ректор Университета ИТМО Владимир Васильев. Мантия, волшебная палочка и добрые глаза, как у Дамблдора. Поймет тот, кто смотрел фильмы про «Гари Поттера». Именно в образе этого волшебника и предстает глава Университета. Создатели этих рисунков и постеров вдохновлялись как  творениями Бэнкси, так и   другими популярными деятелями стрит-арта. А некоторые образы преподавателей Университета заимствованы из популярных фильмов и интернет-мемов. 

 

 
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