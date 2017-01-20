ИТМО разрисовали граффити или сессия в творческом формате

20 января, пятница, 12:04

В петербургских вузах январь - самая горячая пора. Студенты сдают зимнюю сессию. Как и всегда для учащихся этот период самый сложный. Но в Университете ИТМО нашли способ борьбы со стрессом и разрисовали стены альма-матер в стиле граффити.

«Всем сессиум сдавамус!», – повелевает с плаката ректор Университета ИТМО Владимир Васильев. Мантия, волшебная палочка и добрые глаза, как у Дамблдора. Поймет тот, кто смотрел фильмы про «Гари Поттера». Именно в образе этого волшебника и предстает глава Университета. Создатели этих рисунков и постеров вдохновлялись как творениями Бэнкси, так и другими популярными деятелями стрит-арта. А некоторые образы преподавателей Университета заимствованы из популярных фильмов и интернет-мемов.