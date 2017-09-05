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05 сентября, вторник, 11:36

Хутора и фермы. Где современные дети могут прикоснуться к живой природе?

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Городские дети, в большинстве своем не знают, кто такие животные и как с ними себя вести. Походы в зоопарк, пусть даже контактный, не идет ни в какое сравнение с живым общением. Именно поэтому в последнее время все большую популярность набирают настоящие хутора и фермы, расположенные неподалеку от Санкт-Петербурга

О том, что неподалеку от Токсово есть место, где в обычном лесу можно посмотреть на настоящих зубробизонов в Ленинграде знали с 70-х годов. Это место стало для многих горожан хорошим поводом для традиционного выезда на природу с возможностью к этой самой природе прикоснуться. Его называли и зубрятником, и зубровником, и зубропитомником. Несколько лет назад эта территория превратилась в парк семейного отдыха и экотуризма. По соседству с зубробизонами обосновалась настоящая ферма с домашними животными, где можно покормить коз, подразнить гусей, отправиться в поездку на лошадях. Главные посетители, как и 20, и 30 лет назад – дети. 

Ольга Савина, инструктор-эколог, руководитель детского зоологического объединения «Чижык»: Они по-прежнему удивляются, но удивляются не той информации, которую они получают, а шелковистости шерсти козленка, кудрявости барашка, как двигается носик у кролика, какой огромный зубробизон и как в конце-концов он пахнет. По компьютеру этого невозможно почувствовать".
 
Современное поколение в два счета может вырастить собственную ферму с козлятами и курами в виртуальном пространстве. Если вовремя не показать ребенку всю прелесть настоящей природы, она будет не нужна в будущем. Именно для того, чтобы современные дети смогли поближе познакомиться с настоящими животными Марина Миронова создавала свой конный хутор. Однако конным он был не так уж и долго. Сегодня здесь живут: козы, свинья, ослик, индюк, гусь и баран, настоящие хорек и лисенок. Есть очень милый енот. Конно-сказочный хутор – место семейных путешествий. 
 
Марина Миронова, создатель конно-сказочного хутора: "Сначала ужас, а потом вывести кого-то отсюда невозможно. Мама, я хочу остаться. Сложно родителям забирать, а вот старших, тех кто у нас занимается, даже вечером не выгнать. Мамы уже звонят и говорят – домой, а они все равно здесь". 
 
В отличие от большинства конюшен и ферм, где знакомство с животными заканчивается поездкой на лошади или кормлением коз, на этом хуторе с удовольствием принимают новых помощников.
 
Елизавета Денисова: "Я приехала сюда покататься на лошадях, мне здесь очень понравилось. Мы приезжали сюда два года подряд, и вот на второй год я спросила, а можно ли сюда приходить. Мне сказали – можно, и я начала сюда приходить, помогать. Меня начали потихоньку учить выездке на лошадях, начала выступать на праздниках, воспитание новых лошадей и втянулась очень быстро". 
 
А еще на конно-сказочном хуторе вот уже несколько лет действует единственный в нашей стране детский конный патруль. 
 
Марина Миронова, создатель конно-сказочного хутора: "Уборка мусора лесопарка нашего, потом также нахождение свалок, составляются заявления в администрацию нашу, в комитет по природопользованию. Ну, а дети воспитываются в ключе, что надо любить природу".
 
Конных блюстителей чистоты хорошо знают все местные жители, администрация и районные власти не скупятся на похвалы. Вот только эта общественная инициатива, по-прежнему, держится, исключительно на энтузиазме неравнодушных людей, а конно-сказочный хутор даже не имеет своего постоянного места жительства. 
 
Тимур Мамонов, Антон Голубев, Дарья Варновская, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург. 
 
 
 
 
 
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