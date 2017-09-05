Хутора и фермы. Где современные дети могут прикоснуться к живой природе?

05 сентября, вторник, 11:36

Городские дети, в большинстве своем не знают, кто такие животные и как с ними себя вести. Походы в зоопарк, пусть даже контактный, не идет ни в какое сравнение с живым общением. Именно поэтому в последнее время все большую популярность набирают настоящие хутора и фермы, расположенные неподалеку от Санкт-Петербурга

О том, что неподалеку от Токсово есть место, где в обычном лесу можно посмотреть на настоящих зубробизонов в Ленинграде знали с 70-х годов. Это место стало для многих горожан хорошим поводом для традиционного выезда на природу с возможностью к этой самой природе прикоснуться. Его называли и зубрятником, и зубровником, и зубропитомником. Несколько лет назад эта территория превратилась в парк семейного отдыха и экотуризма. По соседству с зубробизонами обосновалась настоящая ферма с домашними животными, где можно покормить коз, подразнить гусей, отправиться в поездку на лошадях. Главные посетители, как и 20, и 30 лет назад – дети.

Ольга Савина, инструктор-эколог, руководитель детского зоологического объединения «Чижык»: Они по-прежнему удивляются, но удивляются не той информации, которую они получают, а шелковистости шерсти козленка, кудрявости барашка, как двигается носик у кролика, какой огромный зубробизон и как в конце-концов он пахнет. По компьютеру этого невозможно почувствовать".

Современное поколение в два счета может вырастить собственную ферму с козлятами и курами в виртуальном пространстве. Если вовремя не показать ребенку всю прелесть настоящей природы, она будет не нужна в будущем. Именно для того, чтобы современные дети смогли поближе познакомиться с настоящими животными Марина Миронова создавала свой конный хутор. Однако конным он был не так уж и долго. Сегодня здесь живут: козы, свинья, ослик, индюк, гусь и баран, настоящие хорек и лисенок. Есть очень милый енот. Конно-сказочный хутор – место семейных путешествий.