Губернатор торжественно вручил государственные награды. В этом году все детские поликлиники стали "бережливыми". Петербург поэтапно начинает "муссорную реформу"

26 декабря, четверг, 14:28

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах 2019-ого.

В преддверии Нового года в Петербурге чествовали выдающихся горожан. В Смольном вручили государственные награды и поощрения президента России. В числе госнаград —орден "За заслуги пред Отечеством" первой и второй степени, орден Дружбы, "За морские заслуги", почетные грамоты и благодарности. Награды получили деятели образования и науки, культуры и здравоохранения, а также лучшие специалисты строительной отрасли и промышленности.

В этом году все детские поликлиники Петербурга стали "бережливыми", по данной технологии уже работают и тридцать пять взрослых поликлиник. Новый формат работы кардинально меняет принципы оказания первичной медпомощи. Время посещения врача пациентом сейчас составляет 40 минут. Сократилось и время ожидания в регистратуре: потоки пациентов разделены на тех, кому нужна неотложная помощь, на пришедших на плановый приём по записи, а также на тех, кто "только за справкой". При этом каждый поток имеет свою электронную очередь. В следующем году на новый формат работы перейдут все взрослые поликлиники. Между тем болеть меньше петербуржцы не стали.

Петербург поэтапно начинает "мусорную реформу". Это на два года раньше планируемого срока. Напомним, что в соответствии с законодательством, город федерального значения не имеет права складировать и хранить мусор на своей территории и должен договариваться о захоронении отходов с соседними регионами. Соответствующее соглашение подписано с Ленинградской областью. В Петербурге перерабатывается в среднем двадцать процентов всех образованных в городе твердых коммунальных отходов.

В Петербурге этим летом заработала первая в России служба "социальных участковых". Специалисты знают все о соцобслуживании тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию. И, что самое главное, знают, куда нужно за этой помощью обращаться. Задача "социальных участковых" – помочь горожанам получить льготы, лечение, уход и другие меры поддержки. Они буквально ведут человека за руку. Итогом работы станет индивидуальная программа обслуживания.

Введение электронных виз в Петербург для иностранцев сыграла не малую роль в повышении туристического потока. Бесплатными визами уже воспользовались больше пятидесяти четырех тысяч иностранных гостей. Более того, на днях принято решение ввести в Петербурге режим открытого неба. Это позволит иностранным авиакомпания летать из Пулково туда, куда они захотят. Всего же в этом году Петербург посетило больше девяти миллионов туристов. И наш город впервые получил премию World Travel Awards в номинации "Ведущее городское культурное направление мира".

Игорь Цыжонов, Антон Голубев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.