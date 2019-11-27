Грузинская культура на берегах Невы

26 ноября, вторник, 17:45

Первый грузин в Петербурге появился с момента основания города — царевич Александр Багратиони, соратник Петра Первого участвовал в битве за территорию города. Сейчас около 40 000 грузин живет в нашем городе, но этого мало - второй год проводится фестиваль «Грузия PLAY», благодаря которому можно погрузиться в грузинскую культуру, не покидая Петербурга.

Русская песня в грузинской манере — сюрприз от группы "Trio Mandili". Миллион подписчиков в инстаграме и поклонники по всему миру. Три грузинские подружки за 5 лет взорвали не только интернет. Хотя успех им принесло селфи-видео, записанное во время прогулки по деревне. Мандили — название женского головного убора: брось его между спорящими мужчинами и они обязаны помириться. Девушки пением сближают целые народы, но папахи носят с гордостью: мужской характер в творчестве помогает.

"Trio Mandili" разрушили стереотип о грузинском многоголосии как мужском виде искусства. А 7 мужчин из "Geo folk tour" исполнили мировые рок-хиты в манере грузинского полифонического пения, признанного шедевром устного нематериального наследия ЮНЕСКО.

Мастер-класс по танцам зажег питерский фестиваль. Сразу после того как грузин скажет первое слово, он начинает петь. А после того как научился ходить, танцует. Но Даниил Шония сначала пошел на футбол. Со спортом не сложилось и в 13 лет мама отдала его на грузинские танцы. Стажировался в легендарном ансамбле Сухишвили и теперь любой футболист позавидует физической подготовке Даниила.

Так как танец в Грузии может начаться спонтанно после любого застолья или просто при встрече добрых друзей, хорошо владеть азами движений, а заодно и вникнуть в тонкости психологии отношений грузинских мужчин и женщин.

А вот увидеть Грузию глазами ребенка гостям фестиваля помог мультфильм "Знаешь мама, где я был", который Резо Габриадзе снял о собственном детстве. В этом году фильм вошел в лонг—лист претендентов на Оскар. В случае победы, Грузия превратится в большое застолье, ведь щедро накрытый стол — место, за которым можно признаться в любви друг другу, уверяет певец Александр Ломия. На фестивале он прочел целую лекцию о том, как выбирают тамаду и как пережить 20 тостов на грузинской свадьбе. Шеф—повара лучших ресторанов представили шедевры грузинской кухни, а для нашей съемочной группы провели целый мастер—класс по приготовлению пхали и хинкали, блюд, давших название ресторанам. Кстати, хинкали — грузинские пельмени с начинкой из рубленой говядины, баранины, лука и перца готовили мужчины.

Специи — то что "делает" вкус грузинской кухни. Для пхали их нужно много. Уцхосунели, кориандр, кондари, черный молотый перец, чеснок, соль, уксус, зелень. Основа — перетертый грецкий орех и обжаренный лук, а дальше можно добавлять свеклу, шпинат или даже грибы, и скатывать в шарики. В зависимости от компонента они приобретают цвет и украшаются гранатом. "Жить среди грузин — лучшее лекарство от одиночества скуки и уныния" — говорил британский дипломат и каждый, кто побывал на фестивале "Грузия PLAY" это подтвердит.