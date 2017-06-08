07 июня, среда, 14:59

Те, кто учился в школе еще до распада Советского Союза, помнят три заветные буквы ГТО – Готов к труду и обороне. Это программа физической и культурной подготовки, которая основывалась на единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания. С 1 января этого года начал действовать третий этап внедрения ГТО в России. Теперь он охватывает все регионы страны и все категории населения.

О возрождении советского наследия – норм ГТО – власти страны заговорили еще 4 года назад. Указ Президента и новый Закон не заставили себя долго ждать. На сэкономленные от олимпиады в Сочи средства, а это чуть больше миллиарда рублей, в России появились некоммерческие центры тестирования нормативов ГТО. После почти 30-летнего перерыва россияне в возрасте от 6 до 70 лет теперь могут сдавать государственные нормативы и получать за это различные бонусы.

Павел Белов, Председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга:

"На сегодняшний день 23140 петербуржцев зарегистрировались на сайте ГТО и прошли комплекс испытаний. 3414 сдали на Золотой значок. Думаю, это хороший процент, и сегодня мы хотим улучшить эти результаты."

Председатель комитета по физической культуре и спорту возглавил команду своих подчиненных на очередном этапе сдачи норм ГТО чиновниками Петербурга. Около двухсот работников аппарата Правительства и Законодательного Собрания демонстрировали свои силовые возможности, прыгали в длину, стреляли из винтовки и делали упражнения на пресс и гибкость...



Игорь Цыжонов. Алекснадр Дружинин. Татьяна Осипова и Александр Высоких. Первый канал. Петербург.